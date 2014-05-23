وفد من المنظمة الفرانكوفونية يشارك فى مراقبة انتخابات الرئاسة

يزور المجلس القومى لحقوق الإنسان وفد المنظمة الفرانكوفونية ، يوم الأحد ، الموافق 25/5/2014 الذى يشارك كمراقبيين دوليين فى متابعة الانتخابات الرئاسية 2014 فى القاهرة برئاسة محمد أوجار ، وزير حقوق الإنسان السابق بالمغرب.

وأكد عبده ضيوف ، رئيس السنغال السابق ، وسكرتير عام المنظمة الفرانكوفونية على اهتمامه بصفة شخصية بأن تقوم المنظمة بدوراً إيجابياً وداعماً لمصر فى تحولها الديمقراطى وفى مواجهة التحديات الراهنة، بما فى ذلك المشاركة بفريق عال المستوى من المنظمة ; لمتابعة الانتخابات الرئاسية أسوة بما تم فى الاستفتاء على دستور 2014 .

ويضم وفد الفرانكوفونية كل من السيدة شانتيل ، والسيد جان كلود كوسرون، سفير فرنسا السابق بالقاهرة ومدير عام الاكاديمية الديمقراطية الدولية بفرنسا ، ةوالسيد لويس كومايو مستشار إعلامي للجمعية الاعلامية الباريسية الافريقية بفرنسا ، والسيدة الكسندرا هوفولاكودل ، والسيدة لوران جميناز أخصائية برامج.