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بالفيديو.. عبد الحليم قنديل يسب قيادي بـ”مصر القوية” علي الهواء قائلا: احترم نفسك ياكلب

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بالفيديو.. عبد الحليم قنديل يسب قيادي بـ”مصر القوية” علي الهواء قائلا: احترم نفسك ياكلب بالفيديو.. عبد الحليم قنديل يسب قيادي بـ”مصر القوية” علي الهواء قائلا: احترم نفسك ياكلب

نشبت مشادة كلامية بين علاء إبراهيم القيادي بحزب القوية، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، بدأت باتهام الأخير لحزب مصر القوية، بتبني نفس مواقف جماعة الإخوان تجاه الانتخابات الرئاسية، على حد وصفه.

واعترض علاء إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج «من الآخر»، الذي يُعرض على فضائية «روتانا مصرية»، على اتهامات «قنديل» للحزب، قائلاً: «دي نظرة البسطاء للأمور، وإحنا أعلنا مقاطعة الانتخابات بسبب رفضنا للبيئة المحيطة بها»، على حد قوله.

وردًا على ذلك، وجه قنديل، السباب لـ«إبراهيم»،  قائلا :احترم نفسك ياكلب مشيرًا إلى أنه لم يهين حزب مصر القوية، بل هو من أهان نفسه، بسبب اتخاذه مواقفًا متطابقة مع جماعة الإخوان، على حد تعبيره.

وانتهت المشادة بانسحاب القيادي بحزب مصر القوية، من البرنامج، رافضًا اعتذار الإعلامي تامر أمين، له، قائلاً: «أنا مش قابل اعتذارك، لأنك مقدرتش تدير اللقاء بحيادية، وكنت مفروض توقفه وتقوله عيب كدة»، حسب قوله.

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