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مجلس الوزراء: مزايدة بين 3 شركات لتوريد وجبات للمدن الجامعية بالازهر

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مجلس الوزراء: مزايدة بين 3 شركات لتوريد وجبات للمدن الجامعية بالازهر مجلس الوزراء: مزايدة بين 3 شركات لتوريد وجبات للمدن الجامعية بالازهر

وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل على تفويض جامعة الأزهر بإجراء ممارسة محدودة بين ثلاث شركات فى مجال الأغذية، لتوريد الوجبات للمُدن الجامعية لمدة شهر، وبما لا يتجاوز نصف مليون جنيه يومياً وذلك فى اطار حرص على توفير الرعاية الكاملة لطلبة جامعة الازهر والحفاظ على صحتهم والحيلولة دون تكرار اية تسمم فى المستقبل.

وقد استعجل مجلس الوزراء نتائج التحقيقات في حادثتي التسمم السابقتين، وطالب جامعة الأزهر باتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية الطلاب وتوفير الرعاية الصحية والخدمات المُناسبة لهم.

وأكد المجلس أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المسئولين الذين يثبت تقصيرهم وإهمالهم.. وذلك بناء على تقارير اللجان المشكلة لبحث تلك الوقائع على اعتبار ان صحة أبنائنا لا يجب أن تتعرض للإهمال أو تُترك فى أيدى المٌقصّرين، كما شدد على أن طلبة وشباب هم أغلى ما نملك ورعايتهم أمانة فى عنق الحكومة وكافة الجهات المعنية.

أ.ش.أ

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