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إنقاذ أبطال مسلسل سيرين عبد النور في مصر من انفجار قنبلة

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إنقاذ أبطال مسلسل سيرين عبد النور في مصر من انفجار قنبلة إنقاذ أبطال مسلسل سيرين عبد النور في مصر من انفجار قنبلة

الجمعة 23-05-2014 07:16

أنقذت العناية الإلهية أبطال مسلسل "سيرة الحب" للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور من انفجار قنبلة كانت موضوعة أسفل بناية في ميدان التحرير، حيث كانوا سيصورون مشاهد العمل المزمع عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقد فوجىء الممثلون بتجمهر حشد كبير من الناس، ولما سألوا عن السبب أفادهم البعض أن هناك قنبلة يتم إبطالها.

المشاهد كانت تجمع خالد سليم برشا مهدي ولكن سيرين لم تكن مرتبطة بتصوير أي مشهد في ذلك اليوم.

المسلسل يشارك في بطولته أيضاً كل من مكسيم خليل ونورهان وعزت أبو عوف، عن قصة للمؤلف محمد رشاد العربي وإخراج محمد جمال العدل في ثاني تجاربه الإخراجية بعد أن سبق واخرج مسلسل "الداعية".

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