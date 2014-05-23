"العليا للانتخابات": مولدات كهربائية باللجان تفاديًا لانقطاع التيار

صرح المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للعليا للانتخابات، أنه تم تزويد لجان الانتخابات الفرعية بمولدات كهربائية تفاديًا لانقطاع الكهرباء، أثناء التصويت أو الفرز داخل اللجان، لافتا إلى أن "القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية أبلغوا بمقر اللجنة الانتخابية التى سيشرفون عليها".

وأضاف "شبل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "باختصار" مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، مساء الخميس، أن أى جريمة ستحدث خلال الصمت الانتخابى ستتم إحالتها لـ"النيابة العامة" للتحقيق فيها.

وأوضح عضو الأمانة العامة للعليا للانتخابات الصمت الانتخابى يهدف إلى أن "المواطن يخلو بنفسه الأيام المقبلة ليختار المرشح الذى يحقق له طموحاته".