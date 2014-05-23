محمد بن راشد يكرّم خمسة عشر فائزاً ب«جائزة الصحافة العربية» في دورتها الثالثة عشرة

كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين ب"جائزة الصحافة العربية" في مختلف فئاتها، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة جميرا بدبي تزامنا مع ختام الدورة الثالثة عشرة ل"منتدى الإعلام العربي" حيث حضر حفل توزيع الجوائز سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومحمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومنى غانم المرّي، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، وعدد من كبار المسؤولين وأصحاب المعالي والسعادة، وذلك في ختام فعاليات منتدى الإعلام العربي في دبي تحت شعار "مستقبل الإعلام يبدأ اليوم" بمشاركة أكثر من ألفي شخصية ثقافية وإعلامية وصحفية من داخل وخارج الإمارات، حيث عقدت عدة جلسات ومحاور عن واقع وقضايا ومستقبل الإعلام في المنطقة.

وفي ختام فعاليات "منتدى الإعلام العربي" في دورته الثالثة عشرة لهذا العام، منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جوائز الصحافة العربية إلى خمسة عشر فائزاً، وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين أكثر من 4500 شملت غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحفي، تسلمتها الأمانة العامة للجائزة من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية من شتى الدول العربية والأجنبية.

راعي الحفل يتوج مدير عام المجلس الوطني للإعلام الإماراتي

ب«شخصية العام الإعلامية» واحتفاء بإسهامات عبدالله تريم

وقد اُستهل حفل الجائزة بعرض "فيلم قصير" رصد أهم الأحداث التي أثرت على المشهد الإعلامي العربي خلال العام الماضي، كما تم خلال الحفل منح تكريم خاص لعبدالله عمران تريم -رحمه الله- في حين تضمّن الحدث عرضاً إبداعياً قدمه الفنان محمد الديري، قام خلاله برسم صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي جائزة الصحافة العربية ومنتدى الإعلام العربي، بأسلوب فني مبتكر، وذلك تقديراً من الأمانة العامة للجائزة لشخص سموه والدعم والرعاية الكريمة التي شمل بهما سموه الجائزة منذ انطلاقها في العام 1999.

وخلال حفل الإعلان عن الفائزين في فروع الجائزة لهذا العام، كرم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتسليم "جائزة شخصية العام الإعلامية" للدورة الثالثة عشرة، للإعلامي القدير إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، تقديرا لجهوده في إثراء مسيرة الإعلام العربي والمحلي، حيث كان له العديد من الإسهامات المهمة على مدار تاريخه المهني الحافل بالانجازات ومن أبرزها تأسيس وكالة أنباء الإمارات (وام).

أمانة الجائزة: المشاركات في هذه الدورة تجاوزت 4500 في مختلف فنون ومجالات العمل الصحفي

كما سلّم سموه جائزة "العامود الصحافي" التي فاز بها الكاتب المصري أحمد رجب، وتسلمها عنه محمد توفيق، حيث يُعد أحمد رجب من أبرز رموز الكتابة الساخرة في العالم العربي، وهو صاحب عامود "نص كلمة" في صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، الذي باشر كتابته منذ العام 1968 حتى اليوم، ويُعتبر من أهم العلامات المميزة للصحيفة المصرية، حيث يقوم من خلاله الكاتب بإبراز التحديات التي تواجه المجتمع وإلقاء الضوء على طموحات أفراده.

كما سلّم الأستاذ ظاعن شاهين، عضوَ مجلسِ إدارةِ جائزةِ الصحافةِ العربية، درع جائزة الصحافة الاستقصائية للصحافية إيمان الوراقي من صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن تحقيق حمل عنوان: "مستشفيات الحكومة تشتري الموت من مصانع بير السلم" فيما قامت الأستاذة سكينة فؤاد، عضوَ مجلسِ إدارةِ الجائزة بتقديم درع جائزة الصحافة الإنسانية للصحافي أحمد مدياني من مجلة "مغرب اليوم" عن عمله الفائز "أحفاد العبيد في المغرب ".

من جانبه قام الدكتور عبدالإله بلقزيز، عضو مجلس إدارة الجائزة بتسليم درع جائزة الصحافة السياسية للصحافي عمرو بيومي من صحيفة "الإمارات اليوم" عن عمل عنوانه: "الجزر الثلاث: سؤال التاريخ.. ومشروعية السيادة " فيما سلّم الأستاذ رائد برقاوي، عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة الحوار، للصحافي ياسر رزق من صحيفة "المصري اليوم" عن حواره مع المرشح الرئاسي في جمهورية مصر العربية المشير عبدالفتاح السيسي.

كما قدّم الأستاذ خالد المعينا، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة الصحافة الاقتصادية للصحافي مصطفى عبدالعظيم من صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن عمل بعنوان "قروض الترف ثراء زائف يتحول إلى ورطة" فيما سلّم الأستاذ محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة الصحافة التخصصية للدكتور عادل اللقاني، رئيس تحرير مجلة "لغة العصر" عن العمل الفائز: "إنقاذ أطفال الشوارع بالتكنولوجيا".

من جانب آخر قدّم الدكتور عبدالناصر النجار، عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة الصحافة الرياضية للصحافي مسعد عبدالوهاب من صحيفة "الخليج" الإماراتية عن عمله الفائز بعنوان: "مشروع الأولمبياد المدرسي تركة أم كعكة" فيما قامت الأستاذةَ عائشة سلطان، عضو مجلس إدارة الجائزة بتقديم درع جائزة الصحافة الثقافية للصحافي شريف صالح من صحيفة "النهار" الكويتية عن عمله الفائز بعنوان: "الكتاب العربي.. وراء سبعة قضبان" ثم قدّم الأستاذ عبدالحميد أحمد، عضوَ مجلسِ إدارة الجائزة، درع جائزة أفضل صورة صحافية للمصور الصحافي عمار جميل عوض من وكالة "رويترز".

ثم سلّم الأستاذ أيمن الصياد، عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة الرسم الكاريكاتيري للأستاذ علي شهدور، مدير عام التحرير في صحيفة "البيان" الإماراتية، نيابة عن الرسام الفائز من الصحيفة عامر الزعبي، فيما قام نائب رئيس مجلس إدارة الجائزة الأستاذ ضياء رشوان بتسليم دروع التكريم للفائزين الثلاثة بفئة الصحافة العربية للشباب، وهم: عزيز الحور من صحيفة "الأخبار" المغربية، ومحمد أحداد من صحيفة "المساء" المغربية، وسامي المودني من صحيفة "المساء" المغربية.

وكانت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية قد تلقّت هذا العام ما يزيد على 4,500 عمل من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، حيث شهدت الجائزة منافسة قوية ضمن كافة فئاتها لارتفاع جودة الأعمال الطامح أصحابها إلى اعتلاء منصة التكريم، لتواصل بذلك الجائزة مسيرتها مؤكدة مكانتها كأكبر محفل للاحتفاء بالإبداع الصحافي على مستوى الوطن العربي، سواء من ناحية الانتشار وحجم المشاركة أو لجهة القيمة المالية.