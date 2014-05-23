جامعة الملك خالد تطرح أكثر من 200 وظيفة في يوم المهنة بأمريكا

تشارك جامعة الملك خالد في "معرض يوم المهنة" الذي يأتي مصاحباً لحفل تخريج الدفعة السابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بأمريكا، الذي سينطلق يوم السبت 25 رجب 1435ه، ويستمر حتى ال28 من نفس الشهر.

وسيشارك في المعرض الذي تنظمه الملحقية الثقافية السعودية بأمريكا سنويا، عدد من الجهات الحكومية والخاصة، كالوزارات، والجامعات، والهيئات، والكليات، ومراكز البحوث المتخصصة، والشركات، والبنوك، ويستهدف يوم المهنة استقطاب خريجي كافة مراحل التعليم العالي(البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه). من جهته أوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود أن الجامعة ستطرح في المعرض عدد(208) وظائف منها (158) وظيفة أستاذ مساعد، و(50) لدرجة محاضر، ومعيد في تخصصات الابتعاث بما في ذلك (العلوم الطبية/ الصحية، والعلوم الهندسية، وعلوم الحاسب، والعلوم الأساسية، والعلوم القانونية، والإدارية واللغات).

وذكر الداود أن هذا المعرض يعد مؤشرا لاهتمام الدولة بتوفير أفضل الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية المدربة، والمؤهلة تأهيلا أكاديميا وعلميا رفيع المستوى للمشاركة الفاعلة في خدمة مسيرة التنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله-.

وأضاف أن مشاركة الجامعة في "معرض يوم المهنة" يؤكد سعيها لاستقطاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للعمل بها و"الإسهام في توظيف المتميزين من هذا البرنامج الذي أتاح للجامعات فرصة كبيرة لتوطين وظائفها الأكاديمية وشغلها بأبناء الوطن الغالي الذين استطاعوا تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتأكيد تطلعاتها نحو أبنائها الذين سيعودون لوطنهم وقد تسلحوا بالعلم والمعرفة". ورفع الداود في ختام حديثه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله - على ما قدموه لأبنائهم من طلاب وطالبات التعليم العالي من دعم لبرامج الابتعاث الخارجي، التي استوعبت أعداد كبيرة من أبناء وبنات الوطن الذين سيسهمون بعودتهم في رقي وتقدم الوطن.

كما شكر وزير التعليم العالي ونائب وزير التعليم العالي على ما تبذله الوزارة من متابعة المبتعثين وتحفيزهم على تقديم أفضل مستويات الإنجاز المتوقع منهم.