مكتب خدمة المجتمع يختتم عامه بفعالية «كلودو»بمشاركة ست جامعات محلية.. وجامعة سعود تفك ألغاز الجريمة

في مسرح جريمة متكامل وعلى طراز منزل أوربي قديم اختتم مكتب خدمة المجتمع والعلاقات الدولية بكلية البنات فعالياته هذا العام في بهو الجامعة الرئيسي بفعالية تعتمد على التحليل والاستنتاج واستخدام مهارات التفكير العليا. فتحولت لعبة كلودو Cluedo الشهيرة كلعبة ورقية ذات نطاق محدود تعتمد على مجموعة من الأوراق يتوصل من خلالها اللاعبون للقاتل إلى لعبة ذات شخصيات حقيقية جسدت شخصياتها طالبات الجامعة نفسها. ولم تكتف الجامعة بطالباتها بل قامت باستضافة خمس جامعات محلية منها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة الفيصل وجامعة اليمامة وجامعة دار العلوم، ولإضافة جو من المنافسة والإثارة تم تقسيم الطالبات إلى ستة فرق، كل جامعة تمثل فريقاً خاصاً بها، لتبتدئ مهمة البحث في كل غرفة من غرف المنزل عن الأدلة.

ابتدأت الفعالية بعرض مقطع فيديو يحوي على مقتطفات عن كل شخصية من الشخصيات الست والدافع الذي يدفعها لارتكاب الجريمة، تلاه مقطع لحدوث الجريمة، بعدها ظهرت الشخصيات الست بشكل تمثيلي متقن لتبدأ كل شخصية بتوجيه الاتهام إلى الأخرى والبحث في دوافعهم التي أدت بهم إلى ارتكاب مثل هذا الجرم، لتنهي الشرطة الخلاف وتبدأ في الفصل بينهم وإرجاع كل متهم إلى غرفته لحين البحث في الأدلة، وهنا تبدأ الأثارة ويبدأ الكشف عن اللغز بانطلاق الفرق الستة بوقت زمني محدود لكل فرقة للولوج إلى غرف المتهمين والبحث عن الأدلة التي ربما تدينهم أو تبرئهم.

بعد انتهاء الفرق من البحث في الأدلة وجمعها واستغرق ذلك ما يقارب الساعة والنصف أتت المرحلة الثانية من اللعبة وهي الربط بين الأدلة في محاولة لكشف القاتل والتي كانت في المسرح الكبير حيث اصطف فيها المتهمين وبدأت الفرق في توجيه الإدانة والتفنيد لمن رأت فيه أنه هو المتهم. جو المنافسة عال لكن طالبات جامعة الملك سعود كانت الفريق الفائز حيث كانت أدلتهم قوية ومقنعة ومتماسكة مكنتهم من معرفة القاتل وهي «عاملة المنزل» .

في هذه المناسبة قالت مديرة مكتب خدمة المجتمع والعلاقات الدولية الأستاذة آلاء المشعان: أن هذه المسابقة تم الإعداد لها لتخرج بهذا المستوى الاحترافي مدة تربو على الثلاثة أشهر، حيث كانت الفكرة الأولى عمل مسابقة حركية لطالبات القانون لتعرض علينا طالبة القانون رازن حسن فكرة « كلودو». تبنى مكتبنا فكرتها ليبدأ التنفيذ أولاً في تحويل شخصيات هذه اللعبة من ورقية إلى شخصيات حقيقية لها وجودها وكيانها. كما كانت حبكة السناريو هي العلامة المميزة لهذه الفعالية، حيث كتبته الأستاذة جنيفير خوري بشكل منطقي وذكي جعلنا أمام ما يشبه جريمة قتل حقيقية.

وأضافت المشعان: بدأنا بمراسلة الجامعات وتعريفهم بالفعالية لترشيح طالبات للمشاركة في هذا الحدث المثير وخوض تجربة تنافسية تعتمد على التحليل والذكاء، كما لقيت هذه الفعالية دعماً كبيراً من الإدارة العليا للجماعة مما ساهم بإخراجها بهذه الصورة المتقنة، وحماساً كبيراً من الطالبات وتدريباً مكثفاً خضنه لتمثيل الشخصيات المتهمة بجريمة القتل.

الجدير بالذكر أن الفعالية كانت برعاية بيت الاحتراف للأثاث والذي زود الجامعة بقطع تتناسب مع محتوى الفعالية كما قدم يلا سينما الضيافة بشكل جذاب وشبابي ناسب أجواء الفعالية، كما شاركت الدكتورة ولاء متولي من قسم التصميم الداخلي بتصميم مسرح الجريمة أما فيديو الجريمة فقد كان من إخراج وتصوير الطالبين عبدالله البيلسي، وعبدالمجيد العيسى.