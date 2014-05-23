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المجلس القومي للمرأة بمطروح ينظم ندوة جماهيرية لحث المرأة على المشاركة السياسية

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المجلس القومي للمرأة بمطروح ينظم ندوة جماهيرية لحث المرأة على المشاركة السياسية المجلس القومي للمرأة بمطروح ينظم ندوة جماهيرية لحث المرأة على المشاركة السياسية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة مطروح،، لقاء جماهيري بعنوان “شارك بصوتك من أجل تنمية حقيقية ومستقبل جديد”، لتوعية المرأة بالمشاركة السياسية الفعالة وأهمية الإدلاء بصوتها فى الاستحقاقات الحالية والقادمة، والتأكيد على المكاسب التى تحققت للمرأة بدستور 2014 .

وتحدثت الدكتورة علا عبد الفتاح رجب، أستاذ العلاقات الإنسانية وإدارة الأزمات بالأكاديمية الحديثة، عن ضرورة المشاركة السياسية الفعالة للمجتمع عامة والمرأة خاصة، لكي يتمكن المجتمع فيما بعد أن يطالب الرئيس القادم أى كان بحقوق المواطنين لدى الدولة كما نص عليها دستور مصر 2014
> و أكدت أيضاً أن المشاركة وعملية التصويت ليست فقط لإعطاء الرئيس القادم حق قيادة البلاد منفرد، وإنما تعطي المصوت أيضاً حق الرقابة الفعلية على أداء من يحكم، وأوضحت أيضاً ضرورة أن يكون هناك اتصال متبادل بين الرئيس القادم وشعبه للتعرف على نبض الجماهير و مطالبهم.
> كما تحدثت الدكتورة سليمة عبد الرحيم، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمطروح، أن أهمية إدلاء المرأة بصوتها فى الانتخابات القادمة، حتى تضمن تفعيل حقوقها التى أعطاها لها الدستور الجديد، وإثبات وجودها كشريك أساسي فى عملية بناء مستقبل مصر.

وكانت الدكتورة علا رجب شاركت اعضاء مرع المجلس قبل هذا اللقاء في إجراء عدة مقابلات بمناطق مختلفة بمدينة مرسى مطروح، للتعرف على مفهوم المشاركة السياسية لديهم ومدى استعدادهم للتصويت فى الانتخابات، كما تم نقل وقائع اللقاء على الهواء مباشرة عبر إذاعة مطروح المحلية.

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