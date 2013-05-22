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أحمد فؤاد سليم: أجسد ابن عم خالد صالح بـ"فرعون".. وزوج سهير رمزي بـ"جداول"

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أحمد فؤاد سليم: أجسد ابن عم خالد صالح بـ"فرعون".. وزوج سهير رمزي بـ"جداول" أحمد فؤاد سليم: أجسد ابن عم خالد صالح بـ"فرعون".. وزوج سهير رمزي بـ"جداول"
"فرعون" لا علاقة له بالأحداث السياسية.. و"جداول" يستعرض الأفكار الجديدة بالمجتمع

كتب : أ ش أ الأربعاء 22-05-2013 19:12

يعيش الفنان أحمد فؤاد سليم حالة من النشاط الفني، حيث يواصل حاليا تصوير ثلاثة أعمال تليفزيونية يخوض بهم سباق الدراما التليفزيونية هذا العام، هم مسلسلي "جداول"، "فرعون" ومسلسل ست كوم جديد بعنوان "كواليس الكوابيس" مع الفنانة هالة فاخر.

وقال أحمد فؤاد سليم إنه يجسد خلال أحداث مسلسل "فرعون"، دور ابن عم "خالد صالح" الصيدلي الذي يعمل في مجال التهريب بكل أنواعه، وتدور الأحداث وينقلب في نهايتها على "فرعون".

ووصف سليم مسلسل "فرعون"، بأنه عمل درامي دموي تدور أحداثه في إطار أكشن، مؤكدا أن المسلسل ليس له علاقة بالأحداث السياسية من قريب أو بعيد وأن جميع شخصياته لا تمت للواقع بصلة.

وأشار إلى أنه انتهى من تصوير 20% من مشاهده في مسلسل "فرعون"، في حين انتهى من تصوير نحو 40% من مشاهده في مسلسل "جداول".

"فرعون" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته جومانا مراد وأحمد فؤاد سليم وأحمد صفوت، ويرصد المسلسل الحياة الاجتماعية التي يعيشها المصريون في عقب ثورة 25 يناير.

ولفت إلى أنه يجسد في مسلسل "جداول" دور زوج الفنانة سهير رمزي، ويتمتع بخفة ظل كبيرة خلال أحداث المسلسل الذي يدور في إطار اجتماعي حول علاقة الأم بأبنائها وزوجها، كما يتعرض لبعض الأفكار الجديدة التي طرأت على المجتمع وغيرت من قيمه وعاداته.

"جداول" تأليف فيصل مراد، إخراج عادل الأعصر، وبطولة سهير رمزي، محمود قابيل، أحمد فؤاد سليم، ريهام أيمن، ، رحاب الجمل، طارق الإبياري، عمرو حسن يوسف ورانيا منصور.

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