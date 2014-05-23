فوضى عارمة اجتاحت أجواء مؤتمر "لو" والصحافيون يتذمرون

بيروت_ سيدتي نت

حضور إعلامي لافت ميّز المؤتمر الصحفي الذي دعت اليه اسرة مسلسل "لو" ممثلة بمنتجها ومخرجها والكاتب وافنانين المشاركين فيه ابطالاً اساسيين وثانويين، كما بأسرة محطة "ام تي في" التي ستعرض شاشتها العمل في رمضان بالإضافة الى محطات عربية أخرى وفي مقدمتها "ام بي سي" التي تحولت الى قبلة للأعمال الدرامية في الوطن العربي.

ولكن ما نغّص على الحضور، فنانين واعلاميين، جمعتهم لحضور المؤتمر ودعم العمل اعلامياً، هي الفوضى العارمة وسوء التنظيم والخلل التقني الذي رافق الصوت كما الصورة، والذي انعكس انزعاجاً على وجوه الجميع، فكانت التأفف يسمع من كل حدب وصوب خصوصاً وأنّ الغرفة التي عقد فيها المؤتمر كانت صغيرة جداً ومصممة بشكل يحول دون توزيع الكراسي بشكل يسمح لكل الصحفيين بمتابعة وقائع مجريات المؤتمر على الشكل المطلوب، ومما زاد الطين بلّة هو أن المصورين كانوا يتنقلون "على راحتهم" وسط القاعة فشوّشوا بقاماتهم وكاميراتهم على اجواء المؤتمر وخصوصاً عند عرض "التريلر" الخاص بالمسلسل، تماماً كما شوّشت رداءة الصوت على "تيتر" المسلسل الذي قدمته اليسا بصوتها الذي صاغ كلامه ولحنه الفنان مروان خوري.

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيب من مقدم الحفل الإعلامي محمد قَيْس ثم تحدث المنتج صادق صبّاح عن الظروف التي رافقت العمل لتحوّله من مسلسل الى مسلسل عربي بامتياز، كما افشى بسر وهو انه تم الاتفاق مع فريق العمل لتصوير مسلسل جديد في مطلع العام 2015 جديد بعنوان "سوليتير" سيتمّ تصويره في فندق " Smallville " وهو المكان الذي عقد فيه المؤتمر الصحفي.

ثم انتقل الكلام الى المخرج سامر البرقاوي الذ اكد ان استمتاعه بالتجربة الفنية في لبنان من خلال إخراج مسلسل "لعبة الموت" شجعه على تكرار التجربة مع مسلسل "لو"، مشيراً الى انه تمت معالجة موضوع الخيانة في هذا العمل بشكل مختلف ودعا الى الحكم على العمل بشكل منصف بعد قراءته بطريقة متأنية.

ثم تم اطلاق "البرومو" الرسمي للعمل، قبل ان يتنقل الميكروفون بين ايدي ابطال المسلسل عابد فهد ونادين نسيب نجيم ويوسف الخال، لكي يجيبوا على اسئلة الصحفيين، فيما تم اقصاء باقي النجوم المشاركين في العمل والذين حضروا المؤتمر امثال ديما بياعة وعبد المنعم عمايري ووداد جبور.

عابد فهد الذي يقدم في المسلسل دور "غيث" زوج ليلى التي تجسد شخصيتها نادين نسيب نجيم والتي تخون زوجها مع جاد "يوسف الخال"، اكد انه لا يعاني من مشكلة مع النساء، بعد ان سئل "سبق ان قدمت في مسلسليّ "لعبة الموت" و"سنعود بعد قليل" دور رجل يعاني من مشكلة في شخصيته وسوف تقدم الدور نفسه في مسلسل "لو" .ألا تخاف من تكرار المشكلة مع النساء؟". بعدها كان سؤالاً وجه للكاتبة نادين جابر، وأجاب عنه المخرج سامر البرقاوي بسبب وجودها خارج القاعة، عن موضوع الخيانة الذي تم معالجته في العامين الأخيرين في اكثر من عمل، من بينها "صرخة روح و"رقص الأفاعي" فاعتبر ان ظرف الخيانة المطروحة في مسلسل "لو" مختلف عما قدم في الأعمال الأخرى، كما ان تعاطي الممثلين مختلف وكذلك طريقة المعالجة.

اما عابد فهد فاعتبر ان موضوع الخيانة يختلف من رجل الى آخر ومن امرأة الى أخرى، معتبراً ان هناك خيانة تتم عن سابق قرار وخيانة تكون ردة فعل ، مشيراً الى وجود اسباب يمكن ان تدفع الرجل او المرأة على الإقدام على الخيانة.

نادين نسيب نجيم الحامل بطفلها الثاني تحدثت عن عودتها الى الدراما بعد فترة انقطاع فرضتها عليها ظروف الحمل والأمومة، واكدت انها كانت تنظر الفرصة المناسبة التي تأمنت من خلال المنتج صادق الصباح وسامر برقاوي الذي تخوض معه تجربتها الثانية في مسلسل "لو" وقالت "قرأت النص وأحببته وزيّنه وجود يوسف الخال وعابد فهد فيه".

يوسف الخال أكد على المسؤولية التي يتحملها كممثل، بعد النجاح الكبير الذ حققه مسلسل "وأشرقت الشمس"، ولان الصحفية نسيت اسم المسلسل (وأشرقت الشمس) عندما وجهت اليه السؤال اجابها "واضح قديش ناجح المسلسل عندك"، ثم أشار الى ان كل خطوة يقوم بها تكون أصعب من تلك التي سبقتها، على مستوى التحدي والمسؤولية.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن مسلسل "لو" الذي بدا انه كامل المواصفات، انتاجاً واخراجاً وتمثيلاً، من منافسة مسلسل "كلام من ورق" الذي تلعب بطولته هيفاء وهبي خصوصاً وان العملان سيعرضان في التوقيت نفسه، وهل ستتمكن محطة "أم تي في" من "سرقة" مشاهدي محطة "ال. بي سي" التي تعرف بأنها الأولى في لبنان على مستوى المتابعة للإعمال الدرامية؟