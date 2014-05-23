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كهربا قد يصبح خامس مصري في دوري أبطال أوروبا

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كهربا قد يصبح خامس مصري في دوري أبطال أوروبا كهربا قد يصبح خامس مصري في دوري أبطال أوروبا

قد يلحق محمود عبد المنعم "كهربا" الجناح المصري بأربعة مصريين في دوري أبطال أوروبا بعدما اقترب من الانضمام لجراسهوبرز وصيف الدوري السويسري.

وأعلن وكيل اللاعب عن اقتراب انضمامه لجراسهوبرز الذي أنهى الدوري السويسري الموسم الماضي في المركز الوصيف.

ويشارك وصيف سويسرا في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يصبح كهربا -حال إتمام الانضمام رسميا- خامس المصريين في البطولة الأقوى عالميا.

يذكر أن الرباعي مكون من محمد صلاح جناح تشيلسي، محمد النني لاعب وسط بازل، محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة، عمر الحسيني لاعب ليفاديا الإستوني.

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