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حفتر يطالب ب«مجلس رئاسي» ليبي للإشراف على المرحلة الانتقالية

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حفتر يطالب ب«مجلس رئاسي» ليبي للإشراف على المرحلة الانتقالية حفتر يطالب ب«مجلس رئاسي» ليبي للإشراف على المرحلة الانتقالية

طرابلس - أ. ف. ب.

    دعا اللواء الليبي المتقاعد المنشق خليفة حفتر مساء الاربعاء الى تشكيل مجلس رئاسي يشرف على مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا وعلى الانتخابات التشريعية التي اعلن عن تنظيمها في يونيو لاخراج البلاد من ازمة حادة، وقال حفتر الذي يقول انه يتحدث باسم الجيش الليبي ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة" يطالب المجلس الاعلى للقضاء "بتكليف مجلس اعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارىء والاشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة". واضاف حفتر ان المجلس الرئاسي سيسلم السلطة للبرلمان . ولم يعرف على الفور ما اذا كان المجلس الاعلى للقضاء سيستجيب لطلب حفتر المتهم من السلطات الانتقالية في طرابلس بتنفيذ انقلاب.

واعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للمساعدة في تنظيم الانتخابات التشريعية في ليبيا على امل الانتقال الى حكومة اكثر استقرارا، حسبما افاد مسؤولون اميركيون. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "نحن مستعدون للمساهمة في الاعداد للانتخابات انطلاقا من هنا"، لكنها شددت على ان واشنطن لا تزال تنتظر ردا رسميا من طرابلس. واضافت بساكي ان الولايات المتحدة في تصرفها مجموعة من الادوات لكنها رفضت التاكيد ما اذا كانت الولايات المتحدة ستساعد في الترتيبات الامنية.

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