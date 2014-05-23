تركي بن عبدالله يستقبل المهنئين بتعيينه أميراً للرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس, صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وسعد الناصر السديري, اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لهما على مشاعرهما، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس, وزير التخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر, ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني الدكتور علي بن ناصر الغفيص, اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد عبر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لهما, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم امس, مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج, يرافقه مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال, وكبار الضباط بالأمن العام, الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد عبر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو يرافقه مدير عام الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عابد بن مطر الصخيري وكبار ضباط الدفاع المدني, الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني يرافقه مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء سعود بن راشد العصيمي وعدد من ضباط مكافحة المخدرات الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن الغالي.

كما استقبل الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم امس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وهنأ الدكتور الزياني سمو أمير منطقة الرياض بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة, منوها بما يحظى به مجلس التعاون الخليجي من رعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله -، مشيراً إلى الذكرى ال 33 لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية, التي تزيد أبناء الخليج فخراً واعتزازاً. من جهته عبر الأمير تركي بن عبدالله عن شكره وتقديره للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاعره طيبة, مشيدأ سموه بما حققه المجلس الخليجي طيلة ال 33 عاماً الماضية من إنجازات بارزة تؤكد ترابط وتكاتف دول المجلس ومواطنيها.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في قصر الحكم امس, أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين باخرمة. وقدم السفراء تهنئتهم لسمو أمير منطقة الرياض بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد عبر سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس وكيل وزارة الداخلية أحمد بن حمد السالم الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة. وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره له على ما أبداه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير لهذا الوطن الغالي.