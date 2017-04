الصورة الأولى من فيلم Dawn of the Planet of the Apes

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 22-05-2013 19:19

أعلنت شركة فوكس للقرن العشرين عن إصدار الصور المبدئية لفيلمها الجديد Dawn of the Planet of the Apes، حيث يعد الفيلم تكملة لـRise of the Planet of the Apes، الذي عرض في صيف 2011 وحقق إيرادات وصلت إلى نصف مليار دولار حول العالم.

ويشهد الفيلم نمو عالم القرود المعدلة جينيًا بقيادة سيزر، لكنه صار مهددًا من قبل عصابة من البشر الناجين من الفيروس المدمر الذي ظهر قبل عقد من الزمان، ويصل الطرفان إلى حالة سلام هش لم يدم طويلاً، حيث ينجر الجانبان إلى شفا حرب التي ستحدد من الجنس الذي سوف يسود على الأرض.

الممثل أندي سركيس، الذي أشيد بأدائه في الفيلم السابق، يجسد دوره سيزر مرة أخرى، وقد اشتهر سركيس بأدائه الحركي لعدد من الشخصيات أشهرها King Kong ودور جولام الشهير في ثلاثية The Lord of the Rings.

يشارك أيضًا في بطولة فيلم Dawn of the Planet of the Apes جيسون كلارك، جاري أولدمان، كيري راسل، توبي كيبيل، وكودي سميت ماكفي، والفيلم من إخراج مات ريفز (Let Me In، Cloverfield)، وسوف يتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز.