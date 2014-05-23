قيود مشددة للقضاء على مزارع الدواجن العشوائية في رأس الخيمة

فرضت بلدية رأس الخيمة قيوداً شديدة للقضاء على ظاهرة المزارع العشوائية لتربية الدواجن والطيور داخل البيوت المهجورة التي انتشرت خلال السنوات الماضية للأغراض التجارية في مختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن تطبيق قوانين الصحة العامة، حيث كشف مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية خليفة محمد المكتوم، عن تراجع هذه الظاهرة أخيراً بعد تشديد الرقابة على منافذ بيع منتجات الدواجن، وتطبيق قرارات تمنع محلات السوبر ماركت والبقالة من شراء منتجات تلك المزارع العشوائية.

وأضاف: أن الإجراءات التي تم اتخاذها منعت بشكل نهائي جميع أشكال تربية الدواجن والطيور في «المزارع العشوائية» داخل المنازل بالأحياء السكنية للأغراض التجارية بعد ورود شكاوى من أصحاب المساكن المجاورة لتلك البيوت متعلقة بالروائح الكريهة ومخالفات صحية أخرى من شأنها تشويه المنظر العام.

وقال: طبقنا خلال الفترة الماضية قرارات صارمة للوقوف في وجه هذه المخالفات وتجفيفها، من ضمنها إلزام أصحاب محال الدواجن العاملة بالإمارة بوقف التعامل الفوري مع جميع من لا يحمل رخصة مزرعة لتربية الطيور، كما ألزمت البلدية أصحاب هذه المحال بأن تكون كل أشكال البيع بالفواتير حتى يتسنى للبلدية فرض الرقابة بشكل كامل.

وأكد أن هذه الإجراءات تطبق أيضاً على حظائر الحيوانات التي يقيمها الأهالي بجوار بيوتهم، لافتاً إلى أن موضوع إزالة هذه الحظائر يتم بالترتيب مع دائرة الأشغال كونها تمتلك الآليات المناسبة لعمليات الإزالة.

وأوضح أن البلدية حالياً تحقق في الشكاوى القليلة التي تردها من بعض الأهالي، حيث تستدعي الطرف الشاكي والمشتكى عليه وتمنح الأخير فرصة لإزالة هذه المخالفات، لافتاً إلى أن غالبية الشكاوى تنتهي بطريقة ودية.