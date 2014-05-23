القطامي: القمم المكان المفضل لأصحاب الهمم

أشاد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات، بالدعم الذي تحظى به مسيرة التميز الحكومي في مؤسسات الدولة من قبل القيادة الرشيدة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن التميز بات بتوجيهاتهما وجهودهما قيمة أساسية ومنهجاً راسخاً في منظومة العمل الحكومي.

ودعا معاليه موظفي مواصلات الإمارات لأن يكونوا عشاقاً للقمم لأنها المكان المفضل لأصحاب الهمم، وأن يتمسكوا بخصال المثابرة والإصرار على نيل المراكز الأولى، مبدياً يقينه البالغ بأن هذا الفريق الرائع في مواصلات الإمارات، سيواصل مسيرة إنجازاته ونجاحاته المتزايدة، لتصبح جميع الأعوام المقبلة حافلة بالمزيد من الجهد والعطاء والإنتاج.

جاء ذلك لدى تكريم معاليه لـ120 متميزاً من الموظفين وفرق العمل والوحدات الإدارية بمواصلات الإمارات، خلال ملتقى التميز السنوي لعام 2014م، الذي عقد في فندق الإنتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومراكز الأعمال وفروع المواصلات المدرسية، وحشد من الموظفين والموظفات.

نجاحات

وقال القطامي: إن نجاحات وإنجازات مواصلات الإمارات التي تتألق يوماً بعد يوم، وتترسخ دون توقف، من شأنها تعزيز الموقع الريادي لهذه المؤسسة الرائدة، كنموذج للتميز ومثال للإبداع، على صعيد الجهات الاتحادية، وتكريس جهودها المبذولة للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأثنى معاليه على النمو المتواصل والقياسي في نتائج مواصلات الإمارات في عام 2013م، على الصعيدين الاستثماري والإداري، وما صاحبه من توسع نوعي لافت في شراكاتها الإستراتيجية مع قاعدة المتعاملين، وفي منظومة أنشطتها في قطاعات النقل والتأجير والخدمات الفنية والمساندة، والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات أن النتائج المالية المتحققة في مجال الإيرادات مع نهاية 2013م، التي بلغت ملياراً ونصف المليار درهم، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 18%، هي ثمرة جهود مخلصة من القيادة التنفيذية وفرق العمل والموظفين، وتجسيد لمدى الالتزام الدقيق بالخطط الإستراتيجية والتشغيلية المعتمدة، والتطبيق الصارم لتوجهات الحوكمة ومتطلبات التدقيق وإدارة المخاطر.

تحفيز

وأثنى محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات على رعاية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، لمسيرة الإنجاز والتميز، وتحفيزهم الدائم للمتميزين في المؤسسة على صعيد الأفراد وفرق العمل والوحدات الإدارية القائمة على توفير الخدمات للمتعاملين.

وذكر الجرمن أن المؤسسة واصلت تحقيق تطورات قياسية كثيرة وإنجازات نوعية مميزة، مما مكّنها من رسم نموذج رائد وناجح في قطاع النقل والتأجير والخدمات الفنية والمساندة، وفي سوق عمل يتسم بالتنافسية الشديدة.

وعزى الجرمن محافظة المؤسسة على خطتها الناجحة في استدامة التميز والنمو، إلى جهودها المبذولة لضمان كفاءة خدماتها، والسعي لتحقيق عوائد مالية متصاعدة لصالح الحكومة الاتحادية، بما ينسجم مع متطلبات الخطة والهوية الاستثمارية الجديدة للمؤسسة، لافتاً إلى أن جميع أنشطة وجهود وممارسات المؤسسة هذا العام تتماشى مع شعار «الاحترافية في الأداء»، الذي تبنته المؤسسة ليكون إطاراً عاماً وغاية شاملة لتلك الجهود والممارسات، بالاستناد إلى مؤشرات الإبداع والتــــميز والابتكار في العمل، ومكافأة المتميزين والمبدعين، وتدريب وتحفيز الموارد البشرية على مختلف مستوياتهم من إداريين وسائقين ومشرفين وفنيين.

إنجازات

واستعرض إنجازات مؤسسة مواصلات الإمارات في مجال توسيع قاعدة المتعاملين، وتطوير وسائل التواصل معهم، بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم، إلى جانب الوقوف على الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخطة المالية الجديدة للمؤسسة للفترة من « 2014 2016م»

مكرمون

واختتم الحفل بتكريم فريق مشروع تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي الذي فاز بجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي، في مجال فرق العمل «الفريق التقني»، حيث تسلم معالي القطامي الدرع من محمد عبدالله الجرمن، كما شمل التكريم الفائزين في الفئات الرئيسية التي تضمنت الوحدات المتميزة من مراكز الأعمال والإدارات والأقسام والفروع، وكذلك الفائزين في الفئات الفرعية في المجالات المالية، والمسؤولية المجتمعية، والجودة والسلامة والصحة المهنية، والشراكات، والاتصال الحكومي، ورضا المتعاملين والعاملين.

وتم تكريم مجموعة من فرق العمل المتميزة، والموظــفين المتميزين على مســتوى المديرين التنفــــيذيين والمـــديرين ورؤساء الأقسام والموظفين والفئات التخصصية والفنية، والسائقين، والمشرفين.بريد الإمارات

قام وفد من مجموعة بريد الإمارات بزيارة مؤسسة مواصلات الإمارات في دبي، وذلك بهدف المقارنة المرجعية والوقوف على أفضل الممارسات لدى الإدارة المالية في مجال قسم الإيرادات وقسم النقد والمصارف.

وضم الوفد ممثلين لإدارة المالية في مجموعة بريد الإمارات هم نجلاء الحمادي مدير تحصيل الديون وناصر آل علي مدير التسوية البنكية وعبد الله الزرعوني محاسب ايرادات، وكان في استقبالهم كل من وداد عبيد رئيس قسم الإيرادات بالإضافة الى نورة آل صالح وإيمان عبده من قسم الإيرادات. وقدمت الإدارة المالية بمؤسسة مواصلات الإمارات شرحاً تفصيلياً عن النظام المستخدم والصلاحيات المتاحة في الأنظمة المالية .دبي - وام