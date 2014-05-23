هيئة آل مكتوم الخيرية توقع اتفاقية مركز لطيفة في جامعة زايد

وقعت هيئة آل مكتوم الخيرية على اتفاقية لتنفيذ مركز لطيفة للأنشطة الطلابية في جامعة زايد بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية.

وقع الاتفاقية ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية على اتفاقية مع شركة جريفين الاستشارية لتطوير المشاريع ومثلها في التوقيع المهندسة آية الحلواني لتنفيذ وتجهيز مركز الشيخة لطيفة بنت حمدان آل مكتوم للأنشطة الطلابية بمقر جامعة زايد في دبي. كما حضر التوقيع صادق الملا رئيس الشؤون الإدارية والمالية في جامعة زايد وعدد من اعضاء مجلس أمناء هيئة آل مكتوم والمسؤولين بالجامعة والمهندس شريف الحلواني مسؤول الشركة.

وكانت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد قد وقعت الاسبوع الماضي اتفاقية بشأن تأسيس مركز الشيخة لطيفة بنت حمدان آل مكتوم للأنشطة الطلابية بمقر الجامعة في دبي بهدف تشجيع الطلاب على اكتساب المهارات والتعليم الذاتي وغرس قيمة الوقت لديهم وحسن إدارته واستثماره. ويأتي إنشاء المركز بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية للهيئة بدعم وتمويل إنشاء المركز الذي تبلغ تكلفته حوالي أربعة ملايين درهم بما في ذلك الاثاث والتجهيزات والمعدات اللازمة ويستغرق تنفيذه ستة أشهر وتبلغ قدرته الاستيعابية 250 طالبة ضمن قاعاته المختلفة.

ويهدف المركز إلى تحسين الحياة الاجتــماعية والنشــــاطات في الحرم الجامعي .

سياسة حكيمة

أوضح صادق الملا رئيس الشؤون الإدارية والمالية في جامعة زايد أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا واقعيا للسياسة الحكيمة التي رسمتها القيادة الرشيدة من أجل تمكين الإنسان وتطوير مهاراته وقدراته والارتقاء بالمؤسسات التي تخدمه بما يمثل أرقى الصور الحضارية. وأعرب الملا عن تقديره للجهود الدؤوبة التي يبذلها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم وهيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية.

وقال إن المركز سيتيح الفرصة أمام الطلبة لاستثمار المهارات وتبادل الأفكار البناءة وتعزيز الجوانب القيادية والإبداعية إضافة إلى التشجيع على التعلم الذاتي والاستفادة من مختلف النشاطات اللاصفية ويأتي انسجاما مع الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة بقيادة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي.