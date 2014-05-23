خطة بـ 28 ألف قطعة أرض سكنية في الشارقة حتى 2025

نظمت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بمقرها الرئيسي جلسة عصف ذهني لمناقشة آلية تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، وأكد خلالها المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدائرة أعدت خطة إسكانية شاملة لمدن الشارقة حتى عام 2025، ارتكزت على معدلات النمو السكاني وعدد الأسر المتوقع، وتم تقدير الوحدات السكنية المطلوبة لإسكان المواطنين حتى نهاية أمد الخطة، بنحو 28 ألف قطعة أرض سكنية كما تم تحديد الأماكن المناسبة لاستيعابها، هذا بالإضافة إلى الأراضي السكنية والمجمعات التي يتم توفيرها لبرامج الإسكان في الدولة.

وشارك في جلسة العصف الذهني كل من وزارة الاشغال العـامة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والمجالس البلدية بإمارة الشارقة، واللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بإمارة الشارقة، والديوان الاميـري، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة الإسكان، ودائـرة الأشغال العامة، ودائرة التسجيل العقاري، ودائرة الخدمات الاجتماعية، والمجلس الاعلى لشؤون الأسرة ومراكز التنمية الأسرية. وتهدف جلسة العصف إلى تطوير منظومة تخصيص الأراضي وإيجاد حلول جذرية لقضايا الإسكان بغية توفير مناخ اجتماعي أكثر أمناً واستقرارا لجميع أبناء الشارقة، ويدعم في الوقت ذاته الخطط الطموحة لحكومة الشارقة ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

ورحب المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالحضور وثمن استجابتهم وتلبيتهم الدعوة لمناقشة موضوع توفير الأراضي السكنية للمواطنين، استشعارا منهم بأهميته لكل أسرة لما يوفره لها من استقرار نفسي ومكانة اجتماعية، وكما أثنى على الدور الإيجابي الذي قام به الإخوة المغردون على شبكة التواصل الاجتماعي مما أثرى عملية النقاش.

معانٍ عظيمة

ونوه المهندس صلاح بن بطي بأن هذه المعاني العظيمة قد تجلت في جميع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يذكر على الدوام بأهمية المسكن اللائق لاستقرار الأُسرة والتي تعتبر اللبنة الأولى في تكوين المجتمع، وعملاً بهذه التوجيهات السامية أعدت الدائرة خطة إسكانية شاملة لمدن الإمارة حتى عام 2025، ارتكزت على معدلات النمو السكاني وعدد الأسر المتوقع، وعليه تم تقدير الوحدات السكنية المطلوبة لإسكان المواطنين حتى نهاية أمد الخطة، بنحو 28.000 قطعة أرض سكنية كما تم تحديد الأماكن المناسبة لاستيعابها، هذا بالإضافة الى الأراضي السكنية والمجمعات التي يتم توفيرها لبرامج الإسكان في الدولة.

خطة إسكانية

وفي هذا المقام أشار بن بطي أن مجموع عدد الأراضي السكنية التي تم توزيعها في الفترة بين عامي 2006 - 2013 بلغ نحو 16500 قطعة أرض في جميع مدن ومناطق الإمارة.

كما أشار الى ان الخطة الاسكانية يتم تحديثها دوريا لاستيعاب المستجدات والمتطلبات، موضحا ان الدائرة لم تغفل أهمية الجانب المؤسسي في قطاع تخصيص الأراضي، وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع، لذا فقد أنشئت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة للنهوض بهذا الدور، بالتعاون مع المجالس البلدية.

وأكد سالم بن سالم السويدي، رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بإمارة الشارقة ان جلسات العصف الذهني تعد نقلة نوعية ومرحلة جديدة في تعزيز روح الإبداع والابتكار بما يزيد انطلاق القدرات الإبداعية على التخيل وتوليد الأفكار في جو لا يشوبه الحرج من النقد.

وأشار إلى أن القرارات التي ستصدر عن هذه الخلوة سيكون لها دور أساسي في تطوير منظومة تطوير آلية واشتراطات الإسكان.أفكار ومقترحات

أثنى المهندس خالد بن بطي مدير دائرة التخطيط والمساحة على حرص فرق العمل خلال جلسة العصف الذهني على طرح أفكار ومقترحات تتسق مع محاورها المختلفة، خاصة وأن ما سينتج عنها من قرارات سيشكل خارطة طريق تقود لمزيد من التطوير لآلية تخيصص الأراضي.

وأضاف أن جلسات العصف الذهني تسهم بأفكارها وإبداعاتها وانتقاداتها وملاحظاتها، في الوصول إلى العديد من الأفكار المبتكرة والحلول الإبداعية لمواجهة مشكلة أو شأن ما، ثم غربلتها وتناولها بمختلف وجهات النظر وكافة جوانبها للخروج بأمثل وأفضل الحلول والنتائج وأن القرارات التي ستصدر عن هذه الخلوة سيكون لها دور أساسي في تطوير منظومة تطوير آلية تخصيص الأراضي والاسكان.