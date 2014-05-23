مرتضى: تصريح ميدو عن رشدي غير مسؤول .. واللاعب ' هبطله كورة '

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن تصريح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض عن لاعبي المنيا غير مسؤول، مشيرا إلى أن هذا نابع من انفعال زائد.

وكان ميدو قد صرح عقب مباراة المنيا والزمالك أن الفريق الصعيدي لا يوجد به لاعب يستحق ارتداء قميص الأبيض.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية الخميس: "ميدو قام بتصريح غير مسؤول، وكان عليه أن يكتب هذا الرأي في ورقة وليس في وسائل الإعلام".

وأضاف "إسلام رشدي جلس مع الزمالك قبل الأهلي وأكد أنه زمالكاوي ويعشق الزمالك، ولكن بعد تصريح ميدو تحدث معي هاتفيا للشكوى، قلت له بأن يأتي ويجلس معي بعيدا عن ميدو وأحمد سليمان".

وتابع "أينما يختبيء إسلام رشدي حاليا، فأنا سأحضره ولن يلمس كرة مرة أخرى في مصر".

وأتم رئيس الزمالك "ألتمس لميدو العذر، فهو بعد كل مباراة يخرج منفعلا وهذا طبع المدرب الشاب، ومع الوقت يكتسب الخبرات".

وكان رشدي قد كتب رغبة رسمية باللعب للنادي الأهلي، فيما وافق المنيا على العرض الذي تقدم به الأحمر بسداد الشرط الجزائي على قسطين والمقدر بنصف مليون جنيه.