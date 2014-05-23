كهربا يعود إلى سويسرا عن طريق جراسهوبرز

بات انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" الجناح المصري الشاب قريبا لفريق جراسهوبرز وصيف الدوري السويسري بعد موافقة نادي إنبي.

وكان اللاعب قد فسخ تعاقده مع لوزيرن لأسباب أخلاقية بحسب ما جاء من تصريحات مسؤوليه الرسمية، وهو ما نفاه اللاعب لاحقا.

وقال أحمد يحيى وكيل اللاعب في تصريحات تليفزيونية: "إنبي وافق على سفر كهربا الأسبوع المقبل، ولكن فقط يتبقى التنسيق مع حسام البدري (المدير الفني للمنتخب الأوليمبي)".

وأشار "سيخضع للكشف الطبي الأسبوع المقبل على أن يكون الإعلان الرسمي بعده تماما".

ويتواجد كهربا مع المنتخب الأوليمبي تحت قيادة البدري استعدادا لخوض تصفيات أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وأضاف "العرض الذي وافق عليه إنبي يتضمن إعارة اللاعب بنية البيع مقابل 100 ألف يورو لمدة ستة أشهر".

وتابع وكيل اللاعب "وإذا أراد جراسهوبرز الإبقاء على اللاعب يدفع مليون يورو للفريق البترولي".

وكان كهربا قد لعب مع لوزيرن 19 مباراة في الدوري السويسري سجل فيها سبعة أهداف وصنع واحدا في الموسم الماضي.