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أحد أندية القمة في البرتغال مهتم بضم رامي ربيعة

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أحد أندية القمة في البرتغال مهتم بضم رامي ربيعة أحد أندية القمة في البرتغال مهتم بضم رامي ربيعة

قد ينضم رامي ربيعة إلى أحد أندية القمة في البرتغال بعدما أبدى أحد ناديا بنفيكا وسبورتنج لشبونة اهتمامها باللاعب.

وقال أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب في تصريحات تليفزيونية لقناة (النهار ) "رامي ربيعة مطلوب لأحد أندية القمة في البرتغال".

وتابع "تسلمت العرض الرسمي وسأبلغ النادي الأهلي فور العودة من تونس بعد مباراة النجم الساحلي".

ورفض يحيى الإفصاح عن اسم النادي ولكنه أكد "ربيعة لن يلعب في البرتغال فقط، سيلعب في دوري أبطال أوروبا أيضا".

وتأهل بنفيكا وسبورتنج لشبونة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حصدوا أول مركزين في ترتيب الدوري هذا الموسم.

ويلعب ربيعة البالغ من العمر 21 عاما في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع وشارك مع منتخب للشباب في كأس العالم والمنتخب الأول في تصفيات كأس العالم.

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