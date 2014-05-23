اتحاد الكرة: كلنا مع السيسي

أعلن عددا من أعضاء اتحاد الكرة المصري لكرة القدم تأييدهم لعبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قبل الانتخابات الرئاسية المصرية.

وفي برنامج أحد مقدميه سيف زاهر عضو مجلس الإدارة استضاف عزمي مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، وأجرى أحمد مجاهد عضو المجلس على قناة الحياة بإسم "مصر البيت الكبير" أعلنوا جميعا تأييدهم للسيسي.

وتدخل أحمد مجاهد في مكالمة هاتفية قائلا: "السيد عزمي مجاهد مشكورا يكافح في كل المؤتمرات ولا يحضر اتحاد الكرة، بل ويتبرع براتبه كاملا لمساندة السيسي".

وأضاف "نتمنى من الجميع أن يشارك في الانتخابات ويرد الجميل".

وأجرى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اتصالا هاتفيا لمشاركة زملائه في تأييد السيسي.

وأنهى مجاهد محادثته "سمعنا يا سيف أغنية بشرة خير، وأقول للمشاهدين إنزل ورد الجميل".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستقام يومي 26 و27 مايو الجاري ويتنافس المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.