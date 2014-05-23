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مساعد رئيس السودان يصف شائعات بتدهور صحة «البشير» بـ«المضحكة»

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سخر مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور، مساء الخميس، من الشائعات حول تدهور صحة الرئيس عمر البشير، واصفا إياها بـ«المضحكة».

وقال «غندور»، في تصريحات صحفية عقب لقائه بالبشير، إن الشائعات التي تواترت حول صحة الرئيس «مضحكة»، وأن البعض لا يفرق بين المعارضة والممارسة الأخلاقية الحميدة.

وبث تليفزيون السودان الرسمي لقطات مباشرة للبشير مساء الخميس، في لقاءين منفصلين جمعاه مع نائبه الأول بكري حسن صالح ومساعده إبراهيم غندور بمقر إقامته بالبيت الرئاسي.

وغادر «البشير»، ليل الخميس الماضي، مستشفى رويال كير بالخرطوم إلى منزله، بعد قضاء الفترة المحددة بالمستشفى عقب إجراء عملية جراحية في ركبته اليمنى في 11 مايو الجاري.

ويقضي البشير هذه الايام فترة نقاهة قبل مزاولة عمله حسبما نصح الأطباء.

وقال «غندور»، إن البشير كلفه بتمثيله في احتفالات دولة إريتريا بعيد التحرير خلال اليومين القادمين.

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