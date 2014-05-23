رئيس تشاد في الكاميرون لبحث التصدي لـ«بوكو حرام»

وصل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، الخميس، إلى الكاميرون في زيارة عمل تستمر يومين، تلبية لدعوة الرئيس الكاميروني، بول بيا، لعقد جلسة عمل حول المسائل الأمنية المتعلّقة بالبلدين، وخصوصا سبل تقويض مجموعة بوكو حرام المتشددة خارج معقلها في نيجيريا.

وبعيد وصوله، حضر ديبي مأدبة غذاء مع الرئيس الكاميروني في ياوندي، قال على هامشها للصحفيين: «فليستمع إلي المسلمون سواء كانوا في الكاميرون أو في التشاد أو تحت أي سماء أخرى: اختطاف فتيات صغيرات لا ينبثق عن الاسلام، وقتل الأبرياء ليس من الإسلام أيضا، والارهاب على شاكلته الحالية التي نشهدها اليوم والذي يهدّد حياة المواطنين ليس من الإسلام».

وأضاف «ديبي»: «على المسلمين توحيد جهودهم للتصدي للظلامية ولهؤلاء الظلاميين الإرهابيين».

ومن جانبه، قال بول بيا إن «الكاميرون مستعد للتباحث مع تشاد حول أبسط التفاصيل بشأن ظروف التدابير المتخذة خلال قمة باريس، والتي من الممكن تطبيقها من طرف البلدين، سواء فيما يتعلق بالتنسيق بين الدوريات الأمنية او تبادل وتقاسم المعلومات الاستخبارية أو آليات رصد الحدود.. فالأمن هو ضرورة حتمية».