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ارتفاع عدد الوفيات بـ«كورونا» إلى 177 والإصابات إلى 551 في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس «كورونا» إلى 177 حالة والإصابات إلى 551 حالة إصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وذلك منذ سبتمبر 2012.

وقالت الوزارة فى بيان، الخميس، إن العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة بلغ 7 حالات، وبلغ العدد الكلي للوفيات حالة واحدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 551 توفي منهم 177 حالة حتى الآن.

وأضافت أن الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا هى حالتان، مشيرة إلى أن ملخص الوضع الصحي للحالات هو 3 حالات مستقرة، حالتان لا توجد لديها أعراض، حالة واحدة في العناية المركزة وحالة وفاة واحدة بجدة، المدينة المنورة والرياض.

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