فى الذكرى السنوية الأولى لرحيل النائب البرلمانى أحمد عمار

القاهرة : وليد سلام

بعد مرور عام على رحيلة يحيى أبناء عمار وأبناء النخيلة جميعا الليلة ,الذكرى السنوية الأولى لوفاة المرحوم النائب البرلمانى أحمد عمار يشارك فى المراسم حيث يحضر عدد كبير من الشخصات الحزبية والنقابية كما تواجد عدد من قيادات الأحزاب لمشاركة الحضور ذكرى مرور عام على وفاة صاحب الكلمة والموقف الراسخين في الدفاع عن المواطن والعمل من أجله ويلقى الأستاذ على أبوالسعود المحامى أمين حزب نصر بلادى بالمحافظة بعض الكلمات المعزية و المستذكرة لبعض من مواقف المرحوم و خصاله و تفانيه من أجل تحقيق طموحات أبناء مركز أبوتيج الى أن أنتقل الى رحمته تعالى ويقول علاء عمار أحد أبناء أل عمار

وصفا مرحله حياة الراحل الذي دافع عن فقراء بلده وكان حكيما في مسيرتة اذ عاش من أجل أهالى دائرته وكان لديه حلمُ بأن يرامركز أبوتيج مركزا نموذجيا وأضاف علاء عمار هزّني بالصميم هو فقدان الراحل الذي رافقته في رحيله وترحاله وكان يمثل لي أسمى القيم الإنسانية من نبل وطهارة ونقاء.

لقد أدركت الآن أن الموت ليس نهاية المطاف،. سيبقى الراحل يحتلّ عرش القلوب، قلوب محبيه فهو حيٌ بكلّ ما تركه لنا من إرث أخلاقي ومعنوي ، سيبقى يسري في عروقنا ما حيينا يمدّنا بالعزم والتصميم على مواصلة المسيرة التي بدأها لتمتد عبر عشرات العقود ضاربة جذورها في أعماق الأرض. ستبقى أفكاره ومعتقداته وما يمثله من قيم ومبادئ تسطع في سمائنا أمثولة للأجيال.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads