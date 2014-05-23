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صباحي يختتم حملته الانتخابية بمؤتمر في “عابدين”

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صباحي يختتم حملته الانتخابية بمؤتمر في “عابدين” صباحي يختتم حملته الانتخابية بمؤتمر في “عابدين”

حمدين صباحي

تختتم اليوم حملة حمدين صباحى رسميا أعمال الحملة الدعائية ، مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية وفقا للقانون ، وذلك بمؤتمر جماهيرى حاشد بميدان عابدين بحضور المرشح الرئاسى حمدين صباحى ، حيث يبدأ الاحتشاد من الساعة الثالثة ظهرا بميدان عابدين من مختلف محافظات .

وتبدأ فاعليات المؤتمر من الساعة السادسة مساءا ، بكلمات لعدد من الرموز الشابة والشخصيات العامة والقيادات السياسية والحزبية الداعمة لصباحى ، بالاضافة لكلمة ختامية من المرشح حمدين صباحى .. كما يلى الكلمات حفل فنى لعدد من الفنانين والشعراء الشباب يبدأ فى حدود الثامنة والنصف مساءا .

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