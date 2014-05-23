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تحويل الطفل المتهم بجمع 121 بطاقة رقم قومى بالمنوفية الى الاحداث

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تحويل الطفل المتهم بجمع 121 بطاقة رقم قومى بالمنوفية الى الاحداث تحويل الطفل المتهم بجمع 121 بطاقة رقم قومى بالمنوفية الى الاحداث

ميزان العدالة – أرشيفية

قضت محكمة شبين الكوم الجزئية اليوم الخميس, بتحويل محمود صبحي 12 سنة الطالب الاخوانى الذى قام بتجميع 121 بطاقة رقم قومى قبل الانتخابات الرئاسية الى الاحداث لعدم بلوغه السن القانونى لمحاكمته .

يذكر أن اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية، بورود معلومات بقيام كل من صبحي أحمد جعفر، ونجله محمود 12 سنة، طالب، ومرسي عبد الخالق، صاحب محل مجوهرات، ومقيمان بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم، وينتمون لجماعة الإخوان بتجميع بطاقات الرقم القومي، بطريقة غير شرعية لاستخدامها في اعمال غير شرعية، من بينها استخدامها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتم القبض على الطالب الإخوانى وبحوزته 121 بطاقة رقم قومى بعد مداهمة منزله وهروب والده .

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