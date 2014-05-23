مدافع فالنسيا: لا يوجد أي اتصالات مع برشلونة أو بايرن

فالنسيا، (إفي): أكد الفرنسي جيريمي ماثيو مدافع فريق فالنسيا الإسباني اليوم عدم وجود أي اتصالات مع برشلونة أو بايرن ميونخ الألماني بشأن ضمه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قرار رحيله أو بقائه في يد إدارة ناديه الحالي.

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية اليوم قائلا "في الوقت الحالي لا توجد أي اتصالات مع برشلونة أو بايرن ميونخ، والقرار في يد فالنسيا، وأنا سعيد للغاية هنا، ولا أستطيع التعليق على الشائعات لأنه لا توجد أي اتصالات".

وعن أدائه الموسم الماضي علق اللاعب "قدمت موسما رائعا وبذلت مجهودا كبيرا حتى أصل لذلك، وأتمنى تقديم أداء مماثل الموسم المقبل".

وقد أكدت تقارير صحفية أن اللاعب كان سبق ورفض مؤخرا عرضا من بايرن ميونخ الألماني بطل البوندسليجا، وهو ما نفاه اللاعب مشيرا إلى أنه لم يتلق أية عروض من الأساس.