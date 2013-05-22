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بالصور| تكريم مجموعة من نجوم الفن في مهرجان الربيع بالغردقة

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بالصور| تكريم مجموعة من نجوم الفن في مهرجان الربيع بالغردقة بالصور| تكريم مجموعة من نجوم الفن في مهرجان الربيع بالغردقة

كتب : خالد جمال منذ 33 دقيقة

كرمت إدارة مهرجان الربيع، عددا من نجوم الفن والغناء في احتفالية كبيرة بفندق كورال بيتش روتانا في مدينة الغردقة.

أقيم المهرجان تحت رعاية وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة، وشارك في الفعاليات على هامش المهرجان مجموعة من الورش الخاصة بالفنون التشكيلية والنحت.

وقد تم تكريم ماجد المصري وأحمد رزق ومحمد نجاتى ورامى وحيد وعصام كاريكا والمطرب حجازي متقال والمطرب طارق عبدالحليم وريهام حلمي والمطربة سمية وهبة يوسف، كما تم تكريم أحمد رجب مقدم برنامج "كمين"، والكوميديان ماجد القلعي الذي قام بتقليد عدد كبير من السياسيين والفنانين، وقام بتكريم الفنانين عمرو عادل مدير الفندق والمهندس أحمد عليوة رئيس المهرجان، وغاب عن الحضور محافظ البحر الأحمر الذي أوفد مديرة مكتبه نيابة عنه.

وغنى في الحفل المطرب الشعبي حجازي متقال، والمطرب طارق عبدالحليم، والمطربتان سمية وريهام حلمين كما تم تكريم مجموعة من الفنانين التشكيليين.

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