الأطفال ينظمون مسيرة لدعم السيسى في بسيون بالغربية

ابتكر اهالى قرية قرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية فكرة جديدة لدعم المشير السيسى ونظموا مسيرة حاشدة شارك فيها مئات الاطفال ونظموا مسيرة اخرى للرجال طافت شوارع القرية لدعم المشير السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة رافعين صور المشير السيسي.

> من جانبه محمد فايد المنسق الاعلامى لحملة المشير السيسى الرسمية فى بسيون ان جميع قرى القريى نظمت مسيرات ومؤتمرات لدعم المشير بالإضافة الى بعض الحركات الداعمة للسيسى كحركة مستقبل وطن وكمل جميلك وحراس الثورة التي قامت بدعم “السيسي” من خلال تنظيم حملات توعية للمواطنين وتوزيع البنرات وصور المشير على الأهالي.