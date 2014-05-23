"أغنية "إنت" السعد المجرد تحصد جائزة "مدتيل ميوزيك أوورد"

فازت أغنية "أنت " للفنان سعد المجرد ليلة أمس الثلاثاء بلقب "أحسن أغنية عصرية" لهذه السنة، خلال حفل توزيع جوائز مسابقة "ميديتل موروكو ميوزك أوارد" في نسختها الثانية، متفوقة على أغنية "ﻻ علاقة" لحسن المغربي و"صافي" لأسماء المنور.



واعتبرت الأغنية ظاهرة موسيقية بعد النجاح المنقطع النظير الذي لقيته في كل أنحاء الوطن العربي، وفي الدول الأوروبية.



وتوج في هذه المسابقة، كل من عبد الرحيم الصويري في صنف الأغنية التقليدي، و مسلم في صنف الراب ، وأحمد سلطان في صنف البوب، وأمين أوب في صنف موسيقى الروك، وعبد الباسط مريقي بالنسبة للأغنية الشعبي.

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