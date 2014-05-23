نقص العنصر البشري يعوق تنمية حلايب وشلاتين.. والمرأة الأكثر إقبالا على التعليم

رغم أنهم يعيشون علي حدود مصر الجنوبية إلا أنك تشعر بمصريتهم الخالصة وعشقهم لهذا الوطن، تذهب إليهم تحسبهم غرباء وهم طين الوطن الطاهر لايقبلون أي مزايدة أو استقطاب من أحد، الحكومات المتعاقبة أهملتهم في السابق وتركتهم بلا تنمية وصبروا وتحملوا ولم يلجأوا يوما إلي الخيانة أو مجرد التفكير في الهجرة، انتظروا من يأخذ بأياديهم ويمنحهم جزء من حقهم كمصريين من الدرجة الأولي.. ولعلها حانت اللحظة لضم شلاتين إلي حضن الوطن وتأمين أهلها بالتعليم والصحة والمسكن المناسب.

التعليم في شلاتين يعاني الكثير فنقص التخصصات مازال عائقا كبيرا أمام أبناء شلاتين ، وكما قالت مصادر لوكالة أنباء ONA إنه من الممكن أن يمر عام دراسي كامل دون وصول مدرسين لبعض المواد في مراحل تعليمية مختلفة خاصة مواد اللغات.

الحكومة الحالية بدأت تشعر بالخطر الذي ينتظر مصر من الجنوب فكان قرار إنشاء وتقوية محطات الإرسال في منطقة حلايب وشلاتين من المشروعات القومية التي تتحملها الحكومة، وتم تخصيص اعتماد مالى لها من المجلس دون المساس بأية مخصصات لذلك من ميزانيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو تحميل خزانة ماسبيرو أموالا في تلك الإنشاءات.

ورصدت الحكومة مبلغ 35 مليون جنيه لتنمية تلك المنطقة، فضلاً عن عمل الخطة العاجلة التى تقوم بها الحكومة لتنمية حلايب وشلاتين، وهى التى بدأت الوزارة فى تنفيذها بشكل سريع.

> قام مجلس الوزراء بإنارة 8 منازل ومسجد، ودار للثقافة عن طريق الطاقة الشمسية، بحلايب وشلاتين، وذلك فى تجربة من المقرر أن يتم تعميمها بالمنطقة، باعتبار ان الطاقة المتجددة هى الأمل للمستقبل، ولن تشكل عبئاً على اهالى المنطقة، ذلك بالاضافة الى تطهير 6 آبار للمياه الجوفية، بالاضافة الى 6 آبار أخرى جارى حفرهم لزراعة 100 صوبة للخضروات والنباتات الطبية والعطرية.

كما أن هناك خطة مبدئية لتنمية المنطقة، والحكومة رصدت 764 مليون جنيه لذلك، وتم إسناد مشروعات لشركة المقاولون العرب بـ120 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء عدد 30 عمارة سكنية بمبلغ 30 مليون جنيه، ضمن خطة عاجلة لهذا العام .

والمشروعات التى ستقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، هى: شبكتا مياه بمدينتى حلايب وشلاتين، تطوير محطة تحلية حلايب، من 600م3 إلى 2000م3، خزان مياه خرسانى بمدينة حلايب بسعة 5000م3، تطوير محطة تحلية أبورماد من 600 م3 إلى 2000م3، شبكة مياه أبورماد، خزان مياه أبورماد بسعة 5000م3، خزان مياه خرسانى بشلاتين بسعة 10000 م3، خط مياه حلايب بطول 22 كم من رأس حدربة، خزان مياه خرسانى بسوق الجمال بسعة 500 م3، و50 وحدة توطين بأبورماد.

كما أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ينفذ عددا من المشروعات بالمنطقة، ضمن خطته لهذا العام، منها: 20 وحدة توطين بحماطة- مرسى علم، 20 وحدة توطين بعرب صالح- مرسى علم، 20 وحدة توطين بمرسى حميرة- الشلاتين، 42 وحدة توطين بأبرق- الشلاتين، و50 وحدة توطين بحلايب.

قال محمد عرابي مدير محو الأمية وتعليم الكبار بمدينة شلاتين إن اقبال السيدات علي التعلم أكبر من نسبة اقبال الرجال مشيرا إلي أن هناك 13 سيدة أكملوا تعليمهن بعد محو الأمية وحصلوا علي دبلومات فنية.

وأضاف “عرابي” في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن نسبة المتعلمين في شلاتين زادت عن ذي قبل مؤكدا أن حوالي 60% من أهالي شلاتين متعلمين نظرا لاشتراطات الحكومة عدم منح أي مواطن رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو غيرها إلا بعد الحصول علي أقل درجة علمية وهي محو الأمية.

وأشار إلي أن هناك محاولات لجذب المواطنين ومحو أميتهم من خلال منح الدارس جنيه عن كل يوم حضور كدلالة علي التقدير والاهتمام به، لافتا إلي أن مراكز التدريب المهني كان لها دور كبير في اقبال الناس علي التعليم خاصة من السيدات لكن الغائها في 2010 أثر بشكل كبير علي اقبال السيدات.

وأوضح أن اللغة العربية بدأت تنتشر بشكل كامل رغم احتفاظ السكان الأصليين باللغة البيجاوية وحرصهم علي تعليمها لأبنائهم.

وعن متابعة أهالي شلاتين لانتخابات الرئاسة، قال عرابي إن أهالي شلاتين جزء من الشعب المصري ويستعد لمشاركة وكانت هناك مسيرة اليوم قام بها أنصار كامل أبو علي المنتج السينمائي لدعم المشير عبدالفتاح السيسي.

وفيما له صلة، قالت فاطمة عثمان القيادية العمالية بشلاتين إن شلاتين جزء لايتجزأ من مصر والأهالي لديهم ولاء لايقبل المزايدة لمصر فهم مواطنون من الدرجة الأولي وليس لهم أي انتماء سوي لمصر وشعبها وجيشها.

> وأضافت أنها تقوم بدور الصلح بين سيدات القبائل لأنه لايصح أن تجلس المرأة في جلسات الصلح وبالتالي دورها مهم للمصالحة بين الطرف الآخر من القبيلة، لافتة إلي أن مايشاع عن أن أهالي حلايب وشلاتين للسودان افتراءات علي سكان هذه المنطقة الذين عاشوا وتربوا وتعلموا وينتظرون الموت تحت سماء مصر والدفن تحت ترابها الطاهر.

واعتبرت أن دور المرأة أساسي مطالبة الرئيس المقبل بأن يهتم بالمرأة ويمنحها حقوق أكثر مما حصلت عليه في السابق، مشيرة إلي أن أهالي شلاتين رجالا ونساء استعدوا للادلاء بأصواتهم.

وأشارت إلي أن شلاتين لم يصلها إلا جيشها الذي لم يتركهم لحظة وكان ولا زال دائم تقديم العون لهم