جورج إسحاق: تقدمنا بطلب لزيارة "عبد الله الشامى" ونجل "صلاح سلطان"

أكد جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس تقدم، اليوم، بطلب رسمى لوزارة الداخلية والنيابة العامة لزيارة الصحفى "عبد الله الشامى" مراسل قناة الجزيرة القطرية، ومحمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، بمحبسهم يوم السبت المقبل.

وأضاف "إسحاق"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس ليس جهة تحقيق، وأنه جهة رقابية، قائلا "وطالبنا تكرارا بتعديل لائحة السجون وقانون المجلس ليسمح لنا بزيارة السجون دون إذن مسبق من الجهات الرسمية، لأنه بمجرد إصدار بيان بالزيارة يتم توفيق الأوضاع داخل السجون".

وأوضح مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أعضاء المجلس يدخلون فى سباق مع الزمن، قائلا "نتلقى اتهامات وسباب من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، ولدينا قضايا عديدة نعمل عليها إلى جانب مراقبة الانتخابات".

وأعلن جورج إسحاق أنه سينظم زيارة للناشطة ماهينور المصرى، بمقر حبسها يوم الاثنين المقبل.