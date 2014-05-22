تاتا مارتينو يرفض عرضا لتدريب مالاجا

مالاجا، (إفي): أعلن نادي مالاجا الإسباني اليوم رفض الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو المدير الفني السابق لبرشلونة عرضا لتدريب الفريق الأندلسي بداية من الموسم المقبل.

وكان الأرجنتيني ماريو هوسيوس المدير الرياضي لمالاجا، قد حاول إقناع مواطنه أكثر من مرة لتولي تدريب الفريق، إلا أنه توجه له بالشكر وقرر رفضه للعرض.

وحاول المدير الرياضي أكثر من مرة عرض المشروع الرياضي لمالاجا على تاتا قبل أن يتولى تدريب برشلونة، إلا أنه بنهاية كأس ليبرتادوريس مع نيوويلز أولد بويز، قرر المدير الفني الانتقال للفريق الكتالوني.

وبذلك يواصل مالاجا البحث عن بديل للمدير الفني الألماني المقال بيرند شوستر، وتنحصر الخيارات بين كل من خابي جارسيا وكيكي فلوريس وبيبي ميل.