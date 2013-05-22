حنان فكرى: نسعى لتغيير القانون لإجبار أصحاب الصحف لتعيين المحررين تحت التمرين

قالت حنان فكرى – عضو مجلس نقابة الصحفيين نسعى لتغيير القانون لاجبار أصحاب الصحف لتعيين المحررين تحت التمرين بعد مدة مناسبة لا تتعدى عام منتظم من النشر , و”أشارت ” لا نستطيع تمرير مشروع قانون جديد للصحفيين لان مجلس الشورى الحالى ليس برلمانا وهو ذو صلاحيات محدوده ولذلك ننتظر أنتخابات برلمان تعبر عن المصريين لتقديم مشروع قانون جديد للصحفيين , وفى نظرى لابد من عمل مشروع تامينى شامل لكل الصحفيين على ان يكون التامين على الصحفى الميدانى أكثر .

جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها “نقابة الصحفيين ” بالاسكندرية مساء “اليوم الاربعاء ” تنديدا بانتهاك الصحفيين والتعدى عليهم أثناء عملهم وقد ادار الندوة “عمرو حافظ “سكرتير النقابة .

> واشارت ” فكرى” للاسف المحررين تحت التمرين بلاغطاء مهنى ( كارنية نقابة ) وهم الاكثر تواجدا فى الشارع، لذلك على الجمعية العمومية الضغط لتعيين وتاميين المحررين الذين لم يتم تعينهم , و”استكملت ” بان الاكثر نشاطا وحيوية هم المحررين الميدانيين ولكن الامر يحتاج تفهم أكثر من رؤساء مجالس أدارات الصحف التى يعملون بها لتثبيتهم وتعينهم , حتى يتمكنو من الحصول على كارنية النقابة , ونوهت نسعى لعمل دورات صحفية تتحدث عن سلامة الصحفيين الى جانب التطوير النقابى .

> واستكمل عصام رفعت – نقيب الصحفيين بالاسكندرية بعض الجرائد تقوم بابتزاز الصحفيين الذين يعملون تحت التمريين ومن المحتمل ان تفصله بعد ان قام بالعمل بها , كما يوجد جرائد لا تصرف مرتبات لهم ولذلك لابد من الوقف على السلبيات المتواجدة والتى يتعرض لها الصحفيين حتى ياخذ الصحفى حقه لابد من اعادة هيكلة للقوانيين وعلى النقابة ان تراعى بعض الاليات وتتبع الصحف .

> وأكد فوزى عبد الغنى – عميد كلية الاعلام جامعة فاروس الصحف الخاصة الصحفيين العاملين بها الاكثر تعرضا للاعتداء والمتورط فيها اجهزة سلطوية ,واشار بان فترة حكم مرسى هى اكثر الفترات التى شهدت العنف ضد الصحفين حيث تم الاعتداء على 64 صحفى للعديد من انواع الاعتداءات , ونوه عبد الغنى – مع كل النظم سوف يوجد حالة من الكر والفر بين الطرفيين. وقد قامت النقابة بتكريم بعض الصحفيين الذين تعرضو بالضرب من المقيدين بجدول النقابة اثناء تغطية التظاهرات ومنهم هيثم الشيخ مدير مكتب جريدة الوطن , وسرحان سنارة باخبار اليوم , وأشرف ثابت مدير مكتب المسائية , منى عبد السلام مراسل قناة الحياة .

> ويذكر عدم حضور المحررين الذين تم تعرضهم للضرب من غير المقيدين بجدول النقابة للتكريم . ومنهم أحمد عبد الفتاح بجريدة الصباح , أسماء عبد اللطيف موقع محيط , ليلى خليل بموقع انباء الاسكندرية المصورة , عمرو أنور جريدة فيتو . كما لم يحضر التكريم الصحفى أحمد طارق بوكالة الشرق الاوسط .