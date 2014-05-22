أتلتيكو يرتدي قمصانا تحمل اسم ' أراجونيس ' في نهائي الأبطال

مدريد، (إفي): وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على مقترح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بإرتداء لاعبيه لقمصان تحمل اسم الأسطورة الراحل لويس أراجونيس خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد.

وسيتم طبع اسم أراجونيس على عنق قميص الفريق المدريدي لتخليد اسم اللاعب والمدرب العظيم في تلك المناسبة التاريخية.

وأوضح النادي في بيان على موقعه الرسمي أن الويفا ورئيسه الفرنسي ميشيل بلاتيني وافقا بدون تردد على المبادرة الجميلة من اللاعبين.

كان مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييجو سيميوني قد نسب الفضل في تتويج الفريق بالليجا والتأهل للنهائي الأوروبي الى روح أراجونيس.

وتوفي أراجونيس في الأول من فبراير/شباط الماضي في مدريد عن عمر يناهز 75 عاما نتيجة إصابته بسرطان الدم، وهو الأب الروحي للحقبة الذهبية لكرة القدم الإسبانية، التي بدأت في يورو 2008.