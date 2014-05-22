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نائب الرئيس السوداني يمثل بلاده في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

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نائب الرئيس السوداني يمثل بلاده في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا نائب الرئيس السوداني يمثل بلاده في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا

استقبل الرئيس السوداني عمر البشير ، الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ، وحمله رسالة شفهية لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما .
> وقال عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية – في تصريح مساء اليوم الخميس – إن النائب الأول لرئيس الجمهورية سيشارك غدا الجمعة ممثلاً لرئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا، الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات .
> وأضاف أن الرئيس البشير زود النائب الأول بالموجهات اللازمة للمشاركة في الاحتفالية باسم السودان.
> وفي السياق ذاته .. وجه الرئيس السوداني عمر البشير، رسالة تهنئة لدولة اريتريا قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الـ(23) ، حملها ممثلا عنه مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور الذي سيتوجه غدا لأسمرا للمشاركة في الاحتفالات الأريترية بهذه المناسبة.
> وأوضح غندور ، في تصريحات صحفية عقب استقبال البشير له مساء اليوم ببيت الضيافة ، بحضور المهندس صلاح ونسي وزير رئاسة الجمهورية – أن الرئيس حمله رسالة تهنئة للرئيس الأريتري أسياسي أفورقي بمناسبة العيد الوطني لبلاده، مضيفا أن الرئيس البشير زوده بموجهات لمناقشتها مع القيادة الإريترية من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين.
> وقال غندور، إن هناك عددا من الموضوعات وجه رئيس الجمهورية مناقشتها مع الجانب الأريتري في إطار تطوير علاقات التعاون بين الدولتين.

أ ش أ

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