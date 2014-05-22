أستاذة اقتصاد: مصر تهدر مواردها البشرية وعلى الرئيس القادم تنميتها

قالت يمنى الحماقى، أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس، إنها تتمنى أن تدخل مصر فى عهد جديد يحقق الاستقرار وتنمية موارد الدولة، والرئيس القادم وحكومته لابد أن يعلما التحديات بوضع الأولويات والحلول الاقتصادية لمواجهة التحديات، مشيرة إلى أن هناك أزمة فى سعر الصرف يجب مواجهتها، مؤكدة أن مصر تهدر مواردها البشرية وعلى الرئيس القادم العمل على تنميتها.

وأضافت يمنى أثناء كلمتها فى الحلقة النقاشية التى ينظمها حزب المصريين الأحرار تحت عنوان "ماذا نريد من الرئيس القادم" أن أول هده التحديات مشاكل الجهاز الإدارى للدولة، وأن الوزارات فيها عدد كبير من الكفاءات التى يتم استبعادها من المواقع الإدارية المهمة ويتم استبدالها بأهل الثقة منوهة بضرورة أن يستعين الرئيس القادم بالكفاءات.

وطالبت يمنى الرئيس القادم بأن يختار فريقًا اقتصاديًا متجانسًا يضع سياسات تحقق نتائج لاستقرار الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية لافتة إلى أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون استقرار اقتصادى.