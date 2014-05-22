وزير اﻷوقاف فى الاحتفال بالإسراء: مصر قادمة شاء من شاء وأبى من أبى

قال د. محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف: "إن مقام العبودية لله من أكمل المقامات، وإن الوفاء والأخلاق التى نسعى إليها نتعلم فيها أن الإسراء والمعراج جاءت للنبى بعد عام من وفاة زوجته خديجة وعمه أبو طالب ووفاء النبى لها منحه رحلة الاسراء والمعراج".

وأضاف الوزير خلال كلمته باحتفال الوزارة بذكرى اﻹسراء والمعراج من مسجد الحسين، أن وفاة زوجة النبى وعمه ماتا فى عام واحد لحكمة الله حتى لا يسند نجاح الدعوة إلى مال خديجة ومساندة أبو طالب وكان النبى وفيًا لزوجه، فمنهج الله الإسراء والمعراج جزاء لوفائه لها تسرية من الله لحبيبه لتتولد المنح من قلب المحن ومصر قادمة أبى من أبى وشاء من شاء، ومصر والأزهر إلى الإمام".