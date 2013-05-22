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محافظ شمال سيناء: تحرير الجنود أبلغ رد على المشككين

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محافظ شمال سيناء: تحرير الجنود أبلغ رد على المشككين محافظ شمال سيناء: تحرير الجنود أبلغ رد على المشككين


> أكد اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن تحرير الجنود المختطفين كان أبلغ رد على المشككين فى قدرة القوات المسلحة على السيطرة على كامل أرض سيناء وحمايتها .
> وأضاف المحافظ – فى برقيات التهنئة التى أرسلها الى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى ، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ، لتهنئتهم بنجاح الجهود المبذولة على كافة المستويات فى عملية اطلاق سراح الجنود السبعة – أن هذه العملية أثبتت القدرة المصرية على التخطيط الجيد والصبر والآداء المتميز والتنسيق والترابط بين كافة أجهزة الدولة، ومدى تلاحم أبناء ومشايخ وعواقل سيناء مع قواتهم المسلحة والشرطة.

 

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