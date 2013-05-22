إعتداء 3 أشخاص على مقر جريدة الوفد بالقليوبية



> شهد مقر جريدة وفد القليوبية لإعتداء من 3 مجهولين قاموا بإقتحام المقر بمنطقة اتريب ببنها والتشاجر مع المتواجدين بداخله بسبب مشادة بين عدد من المتوجدين بالمقر و شباب من المجاورين للمقر مما اسفر عن إصابة شابين وتحطيم بعض الأثاث وجهاز كمبيوتر،تم نقل المصابين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، قد تلقي اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين أنه أثناء إنعقاد دورة في لحاسب الألي داخل مقر الجريدة تشاجر الدارسين مع بعض الشباب الذين كانوا يلقون الحجارة والطوب عليهم من شبابيك المقر وتطور الامر لإعتداء من 3 مجهولين علي المقرر وإصابة شخصين من المتواجدين وتحطيم أثاث المكتب وجهاز كمبيوتر .