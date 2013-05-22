أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

إعتداء 3 أشخاص على مقر جريدة الوفد بالقليوبية

  • 52
Google+ Print
إعتداء 3 أشخاص على مقر جريدة الوفد بالقليوبية إعتداء 3 أشخاص على مقر جريدة الوفد بالقليوبية


> شهد مقر جريدة وفد القليوبية لإعتداء من 3 مجهولين قاموا بإقتحام المقر بمنطقة اتريب ببنها والتشاجر مع المتواجدين بداخله بسبب مشادة بين عدد من المتوجدين بالمقر و شباب من المجاورين للمقر مما اسفر عن إصابة شابين وتحطيم بعض الأثاث وجهاز كمبيوتر،تم نقل المصابين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، قد تلقي اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين أنه أثناء إنعقاد دورة في لحاسب الألي داخل مقر الجريدة تشاجر الدارسين مع بعض الشباب الذين كانوا يلقون الحجارة والطوب عليهم من شبابيك المقر وتطور الامر لإعتداء من 3 مجهولين علي المقرر وإصابة شخصين من المتواجدين وتحطيم أثاث المكتب وجهاز كمبيوتر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا