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شوارزر: مورينيو قد يختار كورتوا كأساسي عن تشك

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شوارزر: مورينيو قد يختار كورتوا كأساسي عن تشك شوارزر: مورينيو قد يختار كورتوا كأساسي عن تشك

أكد مارك شوارزر حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي أن المنافسة على مقعد الحارس الأساسي للزرق الموسم المقبل ستكون شرسة للغاية.

ويتفاوض شوارزر البالغ من العمر 41 عاما مع النادي لتمديد تعاقده لموسم إضافي بعدما شارك كأساسي في مباريات الفريق الأخيرة في الدوري ودوري الأبطال بعد إصابة بيتر تشك الحارس الأساسي.

وقال شوارزر لوسائل الإعلام خلال استعدادات منتخب أستراليا لخوض نهائيات كأس العالم أن المنافسة على مقعد الحارس الأساسي في تشيلسي ستكون صعبة للغاية في الموسم المقبل.

ويعود ثيبوا كورتوا حارس مرمى أتليتكو مدريد الحالي من إعارته إلى تشيلسي في الموسم المقبل مما سيزيد المنافسة على المقعد.

وأضاف شوارزر "أنه حارس رائع وصغير السن، كل شئ قد يكون مطروحا لو عاد".

وتابع "مورينيو أشاد به في أكثر من مناسبة وقد يشركه أساسيا في الموسم المقبل حتى لو على حساب تشك".

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