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بايرن: لا نفكر في إحداث ' ثورة ' في الانتقالات الصيفية

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بايرن: لا نفكر في إحداث ' ثورة ' في الانتقالات الصيفية بايرن: لا نفكر في إحداث ' ثورة ' في الانتقالات الصيفية

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني عدم تفكيره في إحداث "ثورة" على صعيد الصفقات الصيفية استعدادا للموسم المقبل، بل سيكتفي بالقوام الحالي من اللاعبين مع بعض الإضافات "المحدودة".

جاء ذلك على لسان رئيس النادي البافاري كارل هوبفنر في مقابلة لمجلة (كيكر) "تعبير (تجديد شامل) يعني التعاقد مع 9 أو 10 لاعبين جدد، هذا أمر لن يحدث".

لكن هوبفنر أشار الى الاقتراب من إبرام صفقة واحدة في الفترة المقبلة.

كان رئيس مجلس إدارة بايرن كارل هاينز رومينيجه قد صرح لموقع النادي بأنه سيتم التعاقد مع عناصر أخرى لضمها لفريق المدرب الكتالوني بيب جوارديولا بعد صفقتي الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعب الوسط الصاعد سباستيان رود، لكن "دون استعجال".

وتشير التوقعات الى مغادرة المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لإفساح المجال لليفاندوفسكي.

كما توجد تكهنات برحيل لاعب الوسط توني كروس الى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة أن رومينيجه اعترف بعدم التوصل لاتفاق معه حول تجديد العقد، فيما نفى هوبفنر وجود نية لتحسين عقده.

وتوج بايرن في الموسم الأول لجوارديولا بالثنائية المحلية الدوري والكأس، بينما تجرد من لقب دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي بطريقة مهينة امام ريال مدريد الإسباني.

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