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مجلس الوزراء يؤكد دعم مصر كل ما من شأنه إنهاء الانقسام على الساحة الليبية

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مجلس الوزراء يؤكد دعم مصر كل ما من شأنه إنهاء الانقسام على الساحة الليبية مجلس الوزراء يؤكد دعم مصر كل ما من شأنه إنهاء الانقسام على الساحة الليبية

رئيس مجلس الوزراء

أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب انه يتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث المتسارعة فى ليبيا ، وشدد علي أن تدعم كل ما من شأنه إنهاء الانقسام القائم على الساحة الليبية وأهمية وقف إراقة دماء الأشقاء الليبيين، وأشار الي حرص مصر على وحدة التراب الليبى واستقرار ليبيا، وتحقيق تطلعات وطموحات شعبها الشقيق، ورفض أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية.
> وأدان المجلس محاولات البعض داخل وخارج ليبيا الزج بمصر فى التطورات الجارية هناك التى تعتبرها مصر شأناً ليبياً خالصاً ، وأكد أن مصر علي اتصال دائم بجميع الأطراف العربية الشقيقة المعنية بالشأن الليبي ودول الجوار، فضلاً عن الأطراف والمنظمات الدولية للتشاور حول أفضل السبل المتاحة لسرعة الخروج من المأزق الراهن.
> وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع أو من ينوب عنه ، وعضوية كل من وزراء الداخلية والخارجية والنقل والصحة والتضامن الإجتماعي والطيران، وتكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لمتابعة الموقف.
> ونوه بالاهمية البالغة التي يوليها لتأمين أرواح المصريين في ليبيا ، وشدد علي التنسيق القائم بين أجهزة الدولة ومؤسساتها للتعامل مع تطورات الأوضاع هناك، ومع كافة السيناريوهات المحتملة وفقاً للتطورات الأمنية علي الأرض بما يكفل سلامة المواطنين المصريين هناك وذلك بالتنسيق التام مع السلطات الليبية.
> وجدد المجلس مناشدته للمواطنين بالامتناع عن السفر إلى ليبيا خلال الفترة الحالية حفاظاً علي أرواحهم، وطالب المصريين المقيمين علي الأراضي الليبية بتوخي أقصي درجات الحذر والحرص في تحركاتهم خارج مناطق الإقامة والعمل إلا فى حالة الضرورة، والنأي بالنفس عن مناطق التوتر والاشتباكات باعتبارها شأناً ليبياً داخلياً.

أ ش أ

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