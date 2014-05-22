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بالصور…المئات من أبناء منطقة “محرم بك” فى مؤتمر جماهيرى للسيسى بالإسكندرية

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بالصور…المئات من أبناء منطقة “محرم بك” فى مؤتمر جماهيرى للسيسى بالإسكندرية بالصور…المئات من أبناء منطقة “محرم بك” فى مؤتمر جماهيرى للسيسى بالإسكندرية

شارك المئات من أبناء منطقة محرم بك بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم وتأييد المشير عبد الفتاح السيسى، وتعريف المواطنين بالمواطن “السيسىى”" وتخلل المؤتمر عقد قران فى عروس شعبى هائل، وتم توزيع 20 ألف بيان على المارة.

من جانبه ناشد عماد عزوز ضيف الله – مسئول الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى بمنطقة محرم بك، المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم يومى 26 و 27 مايو حتى تتحقق آمالنا فى اختيار رئيس جمهورية منتخب يستطيع حمايه البلاد فى الفترة الراهنة والتى تعتبر كالخروج من عنق الزجاجة، ونوه “عزوز” أن المشير السيسى عليه عبء كبير عند توليه الرئاسة فهو مطالب بحماية البلاد داخلياً وخارجياً، وأستمرار محاربة الإرهاب، حتى يتحقق الأمن والآمان للبلاد.

وأضاف “عزوز” لقد فوجئنا بقدوم عريس وعروسة يدخلون فى ساحة المؤتمر وأرادوا عقد قرانهم وسط الحشد الجماهيرى الغفير، وقام العروسان بالرقص على أغنية تسلم الأيادى وبشره خير، وتم إعطاء مصحف هدية الزواج.

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