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المتحدث باسم الجيش الليبي يؤكد نقل قيادات الإخوان على طائرات من قطر إلى ليبيا

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المتحدث باسم الجيش الليبي يؤكد نقل قيادات الإخوان على طائرات من قطر إلى ليبيا المتحدث باسم الجيش الليبي يؤكد نقل قيادات الإخوان على طائرات من قطر إلى ليبيا

العقيد محمد حجازي، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي

جدد العقيد محمد حجازي، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مطالبته للجانب المصري بمساعدتهم في التخلص من الجماعات المتطرفة بليبيا والتي تتم تحت قيادة اللواء خليفة حفتر ضمن “معركة الكرامة”، قائلا: هذا عشم الأخ في أخيه.

وأكد حجازي – خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية إيمان عز الدين في برنامج “بصراحة” على قناة التحرير مساء اليوم الخميس – على أن قطر نقلت عددا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان عبر طائرات إلى داخل ليبيا، واتهمها بدعم الجماعات المتطرفة، مضيفا أن القوات المقاتلة في ليبيا بصفوف الجماعات الإرهابية المتطرفية تضم عددا من حاملي جنسيات مختلفة مثل تونس ومصر.

وقال حجازي إن المجلس العسكري الليبي قد وجه اليوم طلبا للمجلس الأعلى للقضاء وإلى لجنة الـ 60 المختصة بوضع الدستور، بسرعة انتهاء المرحلة  الانتقالية في البلاد و”تحمل مسئولياتهم” على حد قوله، وأضاف حجازي إن الجماعات الإرهابية تتحصن في مناطق جبلية بمدينة درنة، وداخل أحياء سكنية بمدينة بنغازي، مما يصعب عمل الجيش الليبي في القضاء عليهم.

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