محافظ المنيا يشهد برنامج التعرف على عالم الأعمال (kab)

شهد مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا ختام البرنامج التدريبي الذى نظمه مركز ريادة الأعمال بجامعة المنيا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعنوان ” التعرف على عالم الأعمال (kab)” والتى استمرت خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو بهدف تأهيل مدربين جدد وإكسابهم المهارات العلمية لبلورة فكرة المشروع الخاص وسبل إعداد خطة المشروعات وتعلم الكثير من المهارات الإدارية والمحاسبية والتسويقية المساعدة لإدارة المشاريع.

وأكد المحافظ على أهمية تحويل تلك البرامج التدريبية الى واقع ملموس من خلال نقل الخبرات التى اكتسبها المتدربين للمواطنين والشباب ودعم فكرة العمل الحر والخاص بجانب العمل الحكومي للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب .

> وأشار إلى هناك العديد من المشروعات التي يقوم بها شباب المستثمرين بالمحافظة كتسويق المنتجات الزراعية والاستثمارات المحجرية والصناعية ويحتاج هؤلاء الشباب إلى مثل تلك البرامج لوضعهم على الطريق الصحيح نحو الاستثمار.

> وقال مجدي وهبة ممثل منظمة العمل الدولية أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب بشأن العمل للحساب الخاص كخيار وظيفي مستقبلي ، وأهمية إعداد خطة عمل للمشروع الخاص وتعزيز المهارات الريادية التي تساعد الشباب من القيام بمسئولياتهم الاجتماعية والاقتصادية ضمن عائلاتهم ومجتمعهم المحلي سواء كانوا موظفين أم أصحاب مشاريع خاصة وتسهيل عملية انتقال الشباب من بيئة الكلية إلى سوق العمل نتيجة.

> وقال الدكتور ضياء المغازى نائب رئيس جامعة المنيا لشئون المجتمع وخدمة البيئة أن الجامعة تسعى إلى مساندة المجتمع خاصة فيما يتعلق بمواجهة البطالة ومساندة الشباب على مواجهة التحديات التى تواجههم.

> وفى نهاية اللقاء تم تسليم شهادات اجتياز البرنامج للمشاركين وتسليم جائزة أفضل لوجو للبرنامج وجوائز المسابقات الخاصة لأفضل خطة مشروع وبرنامج تسويقى.