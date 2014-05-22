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السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر مواطنيها من التنقل يومى الانتخابات الرئاسية

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السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر مواطنيها من التنقل يومى الانتخابات الرئاسية السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر مواطنيها من التنقل يومى الانتخابات الرئاسية

السفارة الأمريكية بالقاهرة

أصدرت، اليوم، السفارة الأمريكية بالقاهرة رسالة تحذير أمنى تحمل رقم ١٤ لمواطني الولايات المتحدة المقيمين بمصر بمناسبة الانتخابات الرئاسية.
> وجاء فى التحذير ان المصرية قامت بنشر عدد كبير من الجنود وأفراد الشرطة على الصعيد الوطني لتأمين الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التى ستعقد في الإثنين 26 مايو والثلاثاء 27 مايو.
> وأشار التحذير الى انه ” بينما لا توجد تهديدات محددة معروفة ، الا ان هناك احتمالا أن البعض قد يحاول تعطيل عملية التصويت مع حدوث أعمال العنف ، لهذا فإننا ننصح المواطنين الأمريكيين بالحد من تحركاتهم يومى ٢٦ و٢٧ مايو الحالى والبقاء فى أماكن سكنهم فقط ، نظرا الى احتمال حدوث العنف بجانب الاضطرابات المحتملة على السفر ، بما في ذلك الازدحام المروري ، وذلك بسبب النشاط الانتخابى”.
> وأضاف التحذير الصادر عن السفارة الامريكية والموجود على صفحتها على الانترنت باللغة الانجليزية ان السفارة تنصح ايضا بأن يقوم المواطنون الأمريكيون بمتابعة الأخبار المحلية بعناية للحصول على المعلومات عن التطورات الحالية عند اتخاذ قرار بالتنقل فى المدينة.
> وأشار الى أنه على سبيل الممارسة العامة ، يجب على المواطنين الأمريكيين تجنب المناطق التي قد تحدث بها التجمعات الكبيرة ، وحتى المظاهرات أو الأحداث المقصود بها أن تكون سلمية فإنها يمكن أن تتحول بسرعة إلى مواجهات وتصعيد العنف.
> وحث التحذير المواطنين الامريكيين في على متابعة التقارير المحلية وتخطيط الأنشطة وفقا لذلك.

أ ش أ

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